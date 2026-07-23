Dax-Widerstand 25.600 25.900 Dax-Unterstützung 24.999 24.800

Dax-Rückblick:

Der Dax ging gestern zunächst wie avisiert den Weg des geringsten Widerstands und legte weiter zu. Kurz unterhalb der Zielmarke im Bereich 25.300/400 Punkte fehlte es aber an weiteren Käufern. Im Anschluss setzte der Index sehr dynamisch mehr als 200 Punkte zurück ausgehend vom Tageshoch - ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite.

Der Rücksetzer fand dann heute zur Eröffnung eine Fortsetzung, bevor eine Erholung zurück über 25.000 Punkte einsetzte.

Dax-Ausblick:

Unterhalb der Marke von 25.300 Punkte (Widerstand/ rot im Chart) ist nun tendenziell mit weiteren Abgaben in den nächsten Unterstützungsbereich um 24.750/800 Punkte zu rechnen.

Sollte dieser Bereich auch unterboten werden, droht eine neue größere Verkaufswelle. Die geopolitischen Risiken und der Anstieg des Rohölpreises wurden in den vergangenen anderthalb Wochen nahezu komplett ignoriert vom deutschen Leitindex. Am Nachmittag ist der Zinsentscheid der EZB zu beachten.