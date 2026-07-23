Dax Chartanalyse 23.07.2026

Dax setzt wieder zurück - weitere Verluste wahrscheinlich

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.60025.900
Dax-Unterstützung24.99924.800

Dax-Rückblick:

Der Dax ging gestern zunächst wie avisiert den Weg des geringsten Widerstands und legte weiter zu. Kurz unterhalb der Zielmarke im Bereich 25.300/400 Punkte fehlte es aber an weiteren Käufern. Im Anschluss setzte der Index sehr dynamisch mehr als 200 Punkte zurück ausgehend vom Tageshoch - ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite.

Der Rücksetzer fand dann heute zur Eröffnung eine Fortsetzung, bevor eine Erholung zurück über 25.000 Punkte einsetzte.

Dax-Ausblick: 

Unterhalb der Marke von 25.300 Punkte (Widerstand/ rot im Chart) ist nun tendenziell mit weiteren Abgaben in den nächsten Unterstützungsbereich um 24.750/800 Punkte zu rechnen.

Sollte dieser Bereich auch unterboten werden, droht eine neue größere Verkaufswelle. Die geopolitischen Risiken und der Anstieg des Rohölpreises wurden in den vergangenen anderthalb Wochen nahezu komplett ignoriert vom deutschen Leitindex. Am Nachmittag ist der Zinsentscheid der EZB zu beachten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9PGZ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 23.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.358,16 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU60P6) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 23.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.296,31 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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