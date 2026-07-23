Droht jetzt eine größere Korrektur bei den Techwerten? - Zertifikate Talk vom 18.07.2026

Der Nahost-Konflikt, die #Zinspolitik - das Fahrwasser für den #Aktienmarkt ist derzeit von vielen Untiefen bedroht. Die gerade angelaufene #Berichtssaison der US-Unternehmen wird dabei zum Lackmustest für die Erwartungen der Anleger. Was passieren kann, wenn ein Unternehmen die Erwartungen der Anleger mal nicht erfüllt oder auch nur eine zu lasche Prognose abgibt, das hat sich dieser Tage beim Tech-Konzern IBM gezeigt: An nur einem einzigen Tag rauschte die Aktie um 25 Prozent nach unten. Sind solche Reaktionen Vorboten einer größeren Korrektur im #Tech-Sektor? Oder sind das Einzelentwicklungen, die nur vom Großen und Ganzen ablenken? Welche Möglichkeiten Anleger und Trader trotz der nicht geringen Risiken nutzen können, darüber diskutiert Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC und Michael Bußhaus vom Neobroker Justtrade.



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