Einigung in Brüssel: EU verhängt neue Russland-Sanktionen

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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt. Das teilten EU-Diplomaten in Brüssel mit./aha/DP/zb

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