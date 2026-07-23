Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung im August 2026



23.07.2026 / 07:00 CET/CEST





St. Gallen, 23. Juli 2026



Sehr geehrte Damen und Herren



Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 19. August 2026.



GV Einladung Amagvik AG (PDF)

Kontaktperson Joelkis Rosario Präsident des Verwaltungsrats Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen Telefon +41 71 388 76 01info@amagvik.ch

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