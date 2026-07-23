EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MAX Automation SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation SE Steinhöft 11 20459 Hamburg Deutschland Internet: www.maxautomation.com LEI Code: 391200LVVLZVDYZGZB05

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