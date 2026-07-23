EQS-AFR: Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Novem Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Novem Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.07.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Novem Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://ir.novem.com/de/reports-presentations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://ir.novem.com/reports-presentations

23.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
LEI Code:222100KIY63U7PV8N251
Ende der MitteilungEQS News-Service

2369290 23.07.2026 CET/CEST

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