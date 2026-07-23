EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen





Directors' Dealings, Art 19 MAR

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name AKTIV VEKST AS

2 Grund der Meldung

a) Position/Status Person steht in enger Beziehung zu:

Jon Neeraas, Vorstand

b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG

b) LEI 529900QI445M00DK4407

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung AT0000A325L0

b) Art des Geschäfts Veräußerung: Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots der Dai Nippon Printing Co., Ltd. durch AKTIV VEKST AS für ihre 129.606 Aktien.





c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen

10 EUR 129606 Stück

d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen

10 EUR 129606 Stück

e) Datum des Geschäfts 2026-07-21; UTC+02:00