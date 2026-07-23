EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Erwerb von 5.443 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“). Transaktion als Teil eines ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.07.2026 / 12:09 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 5.443 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“). Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 32,27 EUR 175.645,61 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 32,27 EUR 175.645,61 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Str. 70 10117 Berlin Deutschland Internet: www.deliveryhero.com LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78

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