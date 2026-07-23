EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Erwerb von 5.443 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“). Transaktion als Teil eines ...

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.07.2026 / 12:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Johannes
Nachname(n):Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Delivery Hero SE

b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 5.443 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“). Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
32,27 EUR175.645,61 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
32,27 EUR175.645,61 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

23.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet:www.deliveryhero.com
LEI Code:529900C3EX1FZGE48X78
Ende der MitteilungEQS News-Service

106154 23.07.2026 CET/CEST

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