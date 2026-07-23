EQS-News: KI-Micro-Cap senkt Arzneimittel-Warnungen in Kliniken um 94 % – und expandiert jetzt in die USA (FSE: 2I1)

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KI-Micro-Cap senkt Arzneimittel-Warnungen in Kliniken um 94 % – und expandiert jetzt in die USA (FSE: 2I1)



23.07.2026 / 09:15 CET/CEST

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KI-Micro-Cap senkt Arzneimittel-Warnungen in Kliniken um 94 % â€“ und expandiert jetzt in die USA (FSE: 2I1)

WSW, NY, July 23rd, 2026, FinanceWire

Am 19. Juni teilte Seegnal Inc.* (FSE: 2I1) mit, dass das Unternehmen sein erstes Pilotprojekt in den Vereinigten Staaten aufgenommen hat – der erste operative Schritt in den größten Gesundheitsmarkt der Welt. Für sich genommen ist der Schritt überschaubar: ein einzelnes Pilotprojekt. Doch er baut auf Jahren des großflächigen Einsatzes in Israel auf, wo die Plattform nach eigenen Angaben des Unternehmens inzwischen rund 15.000 Kliniker in der täglichen Praxis unterstützt.

Seegnal Inc.* | TSXV: SEGN | ISIN: CA81573E1060 | FSE: 2I1 | WKN: A41FV7

Der Unterschied liegt im einzelnen Patienten

Die Software von Seegnal integriert sich in die elektronischen Patientenaktensysteme der Krankenhäuser und gleicht jede Verordnung in Echtzeit mit den individuellen Laborwerten, der Nierenfunktion, den Diagnosen, dem Alter, den Allergien und der Medikationshistorie des jeweiligen Patienten ab – statt lediglich ein Medikament gegen ein anderes zu prüfen. Genau dieser patientenspezifische Ansatz unterscheidet sie von den Arzneimittel-Sicherheitsprüfungen herkömmlicher Systeme zur klinischen Entscheidungsunterstützung (Clinical Decision Support), die typischerweise Warnungen zu Arzneimittelpaaren auslösen – unabhängig davon, welcher Patient dem Kliniker gerade gegenübersitzt.

Ein gut dokumentiertes Problem

Das Problem, das die Software adressiert, ist gut dokumentiert. Weltweit ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwa einer von zwanzig Patienten von vermeidbaren, medikamentenbedingten Schäden betroffen, und unerwünschte Arzneimittelereignisse verursachen in den USA jährlich mehr als 1,5 Millionen Besuche in Notaufnahmen. Herkömmliche Warnsysteme erzeugen dabei so viel Rauschen, dass Kliniker bis zu 95 % der Warnmeldungen, die sie erhalten, übergehen – ein Muster, das als Alert Fatigue (Alarmmüdigkeit) bekannt ist.

Im Vergleich mit dem etablierten System getestet

Seegnals Ansatz wurde im Vergleich zum etablierten Marktstandard getestet. In einer begutachteten wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2021 am Brigham and Women’s Hospital, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Drug Safety, verglichen Forscher die Plattform von Seegnal mit Epic – und zwar bei 3.801 Patienten über drei Kohorten hinweg. In der stationären Gruppe mit 657 Patienten erzeugte Seegnal 1.697 Warnmeldungen gegenüber 27.540 bei Epic – eine Reduktion um 94 % – bei einer Spezifität von 99 % gegenüber 0,3 % und einer Sensitivität von 100 % gegenüber 68,8 %. In einer separaten kontrollierten Studie bei Leumit Health Services, einer israelischen HMO, veröffentlicht 2017, war der Einsatz des Systems gegenüber der Kontrollgruppe mit einer um 5,6 % niedrigeren durchschnittlichen Zahl von Krankenhausaufenthalten und einer um 1,5 % niedrigeren durchschnittlichen Zahl abgegebener Medikamente verbunden, wobei die Ärzte 42 % der schwerwiegenden Risiken für die Arzneimittelsicherheit auflösten, die die Plattform kennzeichnete.

In Israel verarbeitet die Plattform nach Angaben von Seegnal täglich mehr als 400.000 Verordnungen in Krankenhäusern und HMOs; insgesamt wurden bislang mehr als 174 Millionen Verordnungen analysiert. Diese Betriebszahlen beruhen auf Unternehmensangaben und sind ungeprüft.

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*Hinweis: Dieser Report beinhaltet werbliche Inhalte. Bitte lesen Sie die vollständigen Offenlegungen zu Interessenkonflikten und Risikohinweisen im Disclaimer am Ende des Dokuments.

Warum gerade die Langzeitpflege

Das Pilotprojekt war die Umsetzung einer Absichtserklärung (Letter of Intent), die Seegnal im Frühjahr mit einem US-amerikanischen Betreiber im Bereich der Langzeitpflege unterzeichnet hatte. Unabhängig davon wurde Seegnal Anfang Juni in das Accelerator-Programm des AARP AgeTech Collaborative aufgenommen, das von der größten gemeinnützigen US-Organisation für Amerikaner ab 50 Jahren betrieben wird. Die Wahl dieses Einsatzbereichs ist bewusst getroffen: In der Langzeitpflege konzentriert sich genau jene Patientengruppe, für die die Plattform entwickelt wurde – ältere Menschen, die viele Medikamente gleichzeitig einnehmen und damit dem höchsten Risiko vermeidbarer Arzneimittelschäden ausgesetzt sind. Die WHO prognostiziert, dass die weltweite Bevölkerung über 60 Jahre bis 2050 auf 2,1 Milliarden anwachsen wird – etwa doppelt so viel wie im Jahr 2020.

Zwei Gleise zur gleichen Zeit

Parallel dazu ist die Expansion in Israel weitergegangen. Am 25. Juni teilte Seegnal mit, eine über fünf Jahre laufende Vereinbarung unterzeichnet zu haben, um seine Plattform am Nazareth Hospital EMMS auszurollen – einem regionalen Traumazentrum und Lehrkrankenhaus im Norden Israels, wo die Plattform rund 424 Kliniker unterstützen soll, darunter 188 Ärzte und 236 Pflegekräfte. Da ein Lehrkrankenhaus neue Kliniker ausbildet, kann es einen Verordnungsstandard früh in der beruflichen Laufbahn verankern. Der Nazareth-Vereinbarung vorausgegangen waren ein erweiterter Einsatz am Tel Aviv Sourasky Medical Center Anfang dieses Jahres sowie eine Verlängerung des Vertrags mit Maccabi Healthcare Services bis 2031. In den vergangenen Monaten verlief die Entwicklung auf zwei Gleisen zugleich: tiefere Verankerung in Israel und erste Schritte im Ausland.

Genau dieser Abstand ist entscheidend

Der Abstand zwischen diesen beiden Gleisen ist genau der Punkt, den es zu beobachten gilt. Seegnal hat seine Plattform in einem einzigen Land breit skaliert, während das Unternehmen überall sonst noch am Anfang steht – und einen anerkannten klinischen Leistungsnachweis in US-Umsätze zu übersetzen, ist eine andere Aufgabe als die Entwicklung der Technologie selbst. Grand View Research prognostiziert, dass der weltweite Markt für klinische Entscheidungsunterstützung bis 2033 auf rund 15 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Was außer Frage steht, ist das zugrunde liegende Problem: Solange sich Sicherheitswarnungen leicht ignorieren lassen, dürfte die Argumentation für Systeme, denen Kliniker tatsächlich vertrauen, weiter an Gewicht gewinnen – und Seegnal führt nun seinen ersten Test in den USA durch, der zeigen soll, ob sich sein Ansatz auch andernorts bewährt.

Noch kennen viele Investoren den Namen Seegnal nicht. Genau das ist oft der Moment, in dem sich entscheidet, wer früh hinschaut – und wer erst reagiert, wenn der Markt es längst getan hat.

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Wie bei allen Technologieunternehmen im Gesundheitssektor bleibt die weitere Entwicklung maßgeblich von der Marktdurchdringung, regulatorischen Entscheidungen und der kommerziellen Umsetzung abhängig.

Seegnal Inc.* | TSXV: SEGN | ISIN: CA81573E1060 | FSE: 2I1 | WKN: A41FV7

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