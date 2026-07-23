EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 23.07.2026, 08:00 Uhr CET/CEST - LPKF legt Halbjahresfinanzbericht vor

EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Korrektur der Veröffentlichung vom 23.07.2026, 08:00 Uhr CET/CEST - LPKF legt Halbjahresfinanzbericht vor



23.07.2026 / 12:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LPKF legt Halbjahresfinanzbericht vor

LIDE als Schlüsseltechnologie im Advanced Packaging für Halbleiter weiter etabliert

Adressierbarer Markt für Advanced Packaging bis 2030 auf rund 1,7 Mrd. EUR neu bewertet

Transformationsprogramm North Star macht deutliche Fortschritte

Halbjahreszahlen von externen Faktoren belastet, Jahresprognose bestätigt

Garbsen, 23. Juli 2026 – Die LPKF Laser & Electronics SE hat im ersten Halbjahr 2026 in einem anhaltend schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld operiert. Während das Geschäft insbesondere im Solarsegment unter Investitionszurückhaltung und dem noch nicht eingetretenen Technologiewechsel in Richtung Perowskite leidet, baut das Unternehmen seine Position im Markt für Advanced Packaging mit Glas weiter aus und treibt die interne Transformation mit dem Programm North Star voran.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte LPKF einen Umsatz von 36,5 Mio. EUR und lag damit 38,3 % unter dem Vorjahreswert von 59,2 Mio. EUR. Wesentliche Ursache für den Rückgang ist der deutlich geringere Umsatz im Segment Solar. Im zweiten Quartal sank der Umsatz von 33,8 Mio. EUR auf 19,3 Mio. EUR.

Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni mit 34,7 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau, während die Auftragseingänge mit 44,0 Mio. EUR leicht über dem Vergleichswert von 43,0 Mio. EUR lagen. Das EBIT belief sich im ersten Halbjahr auf -14,1 Mio. EUR (Vorjahr: -1,7 Mio. EUR), im zweiten Quartal auf -7,2 Mio. EUR (Vorjahr: +2,2 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT lag bei -10,4 Mio. EUR im Halbjahr (Vorjahr: -0,7 Mio. EUR) und bei -4,8 Mio. EUR im zweiten Quartal (Vorjahr: +2,8 Mio. EUR). Die Differenz zwischen EBIT und bereinigtem EBIT resultiert im Wesentlichen aus Restrukturierungs- und Abfindungsaufwendungen sowie Wertveränderungen aus ausgegebenen Aktienoptionen.

„Die Zahlen des ersten Halbjahrs sind insgesamt nicht zufriedenstellend, da globale Krisen unser Kerngeschäft in der Breite belasten“, sagt Klaus Fiedler, Vorstandsvorsitzender der LPKF SE. „Gleichzeitig sehen wir, dass wir mit LIDE im Advanced Packaging für KI-Anwendungen sehr gut positioniert sind und dass sich das Umsatzpotenzial nach neuesten Marktanalysen deutlich besser darstellt als bislang angenommen. Jetzt kommt es darauf an, die entscheidenden Beweispunkte über strategisch relevante Aufträge zu liefern.“

Transformationsprogramm North Star kommt voran

Mit dem unternehmensweiten Transformationsprogramm North Star, das von CFO Peter Mümmler geleitet wird, hat LPKF im ersten Halbjahr wichtige Meilensteine erreicht. Die erste Welle der Personalreduzierung wurde im zweiten Quartal abgeschlossen. Gleichzeitig wurden in standortübergreifenden Funktionen die künftige Organisations- und Prozessstruktur deutlich konkretisiert.

Ziel ist es, klare Verantwortlichkeiten und prozesstreue Abläufe zu schaffen und Entscheidungskompetenzen konsequent dort zu verankern, wo das fachliche Know-how liegt. Dies bildet die Basis für eine nachhaltige Kostenreduktion und eine wettbewerbsfähige Struktur, um künftig profitabel zu wachsen. Die identifizierten Effizienzpotenziale und das künftige Organigramm wurden im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen in einen geordneten Prozess überführt, der Informations-, Beratungs- und Verhandlungsphasen umfasst.

„North Star ist ein wesentlicher Hebel, um unsere Kostenbasis zu senken, unsere Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und zugleich unsere Innovationskraft zu sichern“, so Mümmler. „Damit stellen wir LPKF so auf, dass wir von künftigen Wachstumsimpulsen, insbesondere im Advanced Packaging und in der Halbleiterindustrie, nachhaltig profitieren können.“

LIDE: Marktpotenzial deutlich höher bewertet, starke Position im Advanced Packaging

LPKF hat sich in den vergangenen Jahren breit im Markt für strukturiertes Glas im Advanced Packaging positioniert und zahlreiche Partner in der Entwicklungs- und Qualifikationsphase mit ersten Anlagen ausgestattet. Die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) ist bei führenden Halbleiterkunden erfolgreich im Einsatz und als Schlüssel für die rissfreie, hochpräzise Glasbearbeitung anerkannt. Zusätzlich hat LPKF sein Portfolio um weitere Prozessschritte ergänzt und damit die strategische Relevanz im Markt gestärkt.

Im zweiten Quartal hat LPKF den adressierbaren Markt im Advanced Packaging umfassend neu bewertet. Auf Basis externer Marktstudien und eigener Analysen geht das Unternehmen davon aus, dass sich der Total Addressable Market (TAM) für die von LPKF angebotenen Prozesslösungen bis 2030 auf rund 1,7 Mrd. EUR entwickeln könnte (bisherige Einschätzung: 500 Mio. EUR). Treiber sind der KI-getriebene Ausbau von Hochleistungsrechnern und der damit verbundene Anstieg der benötigten Wafer Starts für High-Performance-Chips, der das Volumen potenzieller Advanced Packaging-Anwendungen spürbar erhöht.

Im zweiten Quartal erhielt LPKF einen Auftrag für ein LIDE-System von einem führenden Spezialglashersteller, der sich mit der Technologie für künftige Lieferketten im Advanced Packaging qualifizieren will. Zudem bestellte die Penn State University in Pennsylvania ein LIDE-System, um den Einsatz von Glassubstraten für industrielle Anwendungen im Halbleiterbereich zu demonstrieren.

Auf Basis dieser Position erweitert LPKF sein Angebot Schritt für Schritt über die Glasstrukturierung hinaus – unter anderem um Lösungen für das Singulieren glasbasierter Packages und das laserbasierte Bonden von Multilayer Glass Stacks. Parallel arbeitet das Unternehmen an der Integration von Co-Packaged Optics (CPO) auf Glas-Substraten und entwickelt damit Technologien für kommende Packaging-Generationen.

Entwicklung in den Segmenten

Im Segment Development verzeichnete LPKF im ersten Halbjahr 2026 eine gute Auslastung. Der Umsatz lag leicht unter dem Vorjahresniveau, der Auftragseingang legte deutlich zu. Während das US-Geschäft weiterhin unter verzögerten Budgetfreigaben leidet, entwickelt sich das Geschäft in China und Europa erfreulich. Eine solide Nachfrage kommt zudem aus dem Defense-Bereich sowie von Forschungseinrichtungen und Entwicklungsabteilungen, die LPKF-Systeme für Rapid PCB Prototyping einsetzen.

Im Segment Electronics lagen der Halbjahresumsatz und der Auftragseingang trotz eines schwachen zweiten Quartals signifikant über dem Vorjahreswert. Neben einer Investitionszurückhaltung auf Kundenseite im Kerngeschäft (ohne LIDE) führten geopolitische Spannungen zu Verschiebungen einzelner Auslieferungen. Die Nachfrage nach Lösungen für das präzise Laserschneiden von Leiterplatten bleibt jedoch bestehen; LPKF sieht das Depaneling von PCBs weiterhin als langfristig relevanten Bestandteil des Portfolios.

Im Segment Solar hat sich die Erwartung eines herausfordernden Jahrs bestätigt. Kunden halten Investitionen mit Blick auf den Technologiewechsel Richtung Perowskit-Zellen zurück; Umsatz und Auftragseingang liegen sehr deutlich unter dem Vorjahresniveau, was den Konzernumsatz spürbar belastet. Dank starker Technologieposition und Marktstellung sieht sich LPKF jedoch gut aufgestellt, um nach dem Technologiewechsel überproportional von einem späteren Hochlauf zu profitieren.

Im Segment Welding lag der Umsatz im ersten Halbjahr deutlich unter dem Vorjahresniveau, das Ergebnis drehte wieder in den negativen Bereich. Die Neuausrichtung hin zu Anwendungen in Consumer Electronics, Smart Robotics und Medizintechnik schreitet voran, die notwendige Kontinuität im Auftragseingang ist jedoch noch nicht erreicht. Am Standort Fürth setzt LPKF strukturelle Anpassungen um, um die Profitabilität nachhaltig zu verbessern; erste Maßnahmen greifen, wie die gute Auslastung mit Großprojekten im Bereich Smart Robotics zeigt.



Ausblick

Nach einem verhaltenen ersten Halbjahr steht LPKF ein anspruchsvolles zweites Halbjahr bevor. Der Blick in die Auftragsbücher und die Projektpipeline zeigt jedoch, dass das Unternehmen seine Jahresprognose erreichen kann. Insbesondere in den Segmenten Solar und Electronics erwartet der Vorstand positive Impulse und bestätigt daher die Prognose für das Gesamtjahr.

Angesichts der erhöhten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit – einschließlich Kriegsrisiken und fragiler Lieferketten – und unter der Annahme eines deutlich geringeren Umsatzvolumens im Solarsegment erwartet LPKF für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von 105 bis 120 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -3,0 % und 4,5 %.

Der Vorstand blickt zuversichtlich auf die mittelfristige Entwicklung des LPKF-Konzerns. Während sich die Segmente aktuell unterschiedlich entwickeln, bleibt das Ziel klar: Der Vorstand strebt bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge im Konzern an.

Besonders im Halbleitermarkt sieht das Unternehmen mit LIDE und dem Ausbau des Produktportfolios eine sehr gute strategische Positionierung und großes Wachstumspotenzial. Auch der SMT-Bereich (Surface Mount Technology) und das Rapid PCB Prototyping bieten sehr solide Wachstumsperspektiven.

Trotz der aktuellen Auftragsschwäche im Solargeschäft erwartet LPKF von der Transformation zur Perowskit-Technologie ein vielversprechendes Wachstumsfeld mit erheblichen Chancen für LPKF. Nach der strategischen Neuausrichtung im Kunststoffschweißen erwartet der Vorstand auch in diesem Segment langfristig profitables Wachstum.

Um den LPKF-Konzern resilient und wettbewerbsfähig zu positionieren, werden aktuell wesentliche strukturelle Anpassungen vorgenommen, da in der anhaltenden Phase wirtschaftlicher Unsicherheit kurzfristig keine deutlichen Wachstumsimpulse zu erwarten sind.

*Das bereinigte EBIT ergibt sich aus dem EBIT unter Herausrechnung von Restrukturierungs- und Abfindungskosten, Effekten aus Veränderungen des Konsolidierungskreises sowie Anpassungen des Long-Term-Incentive (LTI), die sich aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses ergeben. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet LPKF im Zuge des Transformationsprogramms North Star mit außergewöhnlich hohen Restrukturierungskosten in Höhe von rund 3 – 4 % des Umsatzes.

Über LPKF

LPKF ist ein international führender Technologiekonzern für laserbasierte Fertigungslösungen. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise, energieeffiziente und nachhaltige Technologien für anspruchsvolle Industrien, darunter die Halbleiter-, Elektronik-, Solar- und Medizintechnikbranche. Mit der patentierten LIDE-Technologie setzt LPKF Maßstäbe in der Glasbearbeitung für Advanced Packaging. Ein globales Netzwerk, rund 700 Mitarbeiter sowie jahrzehntelange Entwicklungskompetenz ermöglichen innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. LPKF hat seinen Hauptsitz in Garbsen und ist im SDAX der Deutschen Börse notiert (ISIN 0006450000).

Kontakt:

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

23.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900BCQXUJL7J96G45 EQS News ID: 2370676

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370676 23.07.2026 CET/CEST