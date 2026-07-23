EQS-News: Supermicro stellt ein neues Server-Portfolio mit CPUs der AMD EPYC™ 9006-Serie der 6. Generation vor, die eine 1,7-fache Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängergeneration bieten

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Supermicro stellt ein neues Server-Portfolio mit CPUs der AMD EPYC™ 9006-Serie der 6. Generation vor, die eine 1,7-fache Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängergeneration bieten



23.07.2026 / 22:05 CET/CEST

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33 % mehr Kerne, eine doppelt so hohe PCIe-Bandbreite und eine 2,6-fach höhere Speicherbandbreite sorgen für eine deutliche Leistungssteigerung bei anspruchsvollen Workloads

Die auf der DCBBS-Architektur basierenden, umfassenden Rack-Scale-Systeme, die mit AMD EPYC-CPUs der 6. Generation und AMD Instinct™-GPUs ausgestattet sind, sind für Workloads in den Bereichen Cloud, Unternehmen, Speicher, HPC und KI optimiert

Das branchenweit umfangreichste Portfolio umfasst zudem die AMD Helios-Plattform mit 72 GPUs, die für groß angelegtes KI-Training und Inferenz mit hohem Durchsatz konzipiert ist

SAN JOSE, Kalifornien, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher sowie 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions®(DCBBS), gab heute sein H15-Serverportfolio der nächsten Generation bekannt, das auf CPUs der 6. Generation der AMD EPYC™ 9006-Serie basiert, für GPUs der nächsten Generation – darunter AMD Instinct™ – optimiert ist und über AMD Pensando™-Netzwerktechnologie verbunden ist. Mit bis zu 256 Kernen und 512 Threads erfüllen H15-Systeme die steigenden Rechenanforderungen von Workloads in den Bereichen Cloud, Unternehmen, Speicher, Hochleistungsrechnen (HPC) und agentenbasierte KI. Dank einer bahnbrechenden Steigerung der CPU-Leistung um das 1,7-Fache gegenüber der Vorgängergeneration1, erweiterter Speicher- und E/A-Bandbreite sowie branchenführender Rechendichte können Kunden nun mehr KI-Agenten gleichzeitig ausführen, Unternehmensanwendungen beschleunigen und die Leistung der Host-Knoten maximieren, während sie die bestehenden Leistungsgrenzen einhalten.

All-New Supermicro Servers with AMD EPYC 9006 Series CPUs

„Die neuesten, mit AMD-Technologie ausgestatteten Modelle unserer DCBBS-Familie bieten die nächste Generation der KI-Infrastruktur, die auf hohe Leistung, schnelle Skalierbarkeit und maximale Effizienz optimiert ist", erklärte Vik Malyala, Chief Business Officer bei Supermicro. „Gestützt auf unser globales Serviceteam, unsere robuste Lieferkette in den USA und unsere kontinuierlichen Investitionen in US-amerikanische KI-Innovationen unterstützen wir unsere Kunden weiterhin dabei, KI-Lösungen sicher einzuführen und zu skalieren."

Erfahren Sie hier mehr über das Supermicro-Portfolio an AMD--Servern: sowie in dieser Videozusammenfassung.

„Wenn Unternehmen agentische KI ausbauen, benötigen sie eine Infrastruktur, die außergewöhnliche Leistung, Effizienz und Flexibilität bietet", sagte Dan McNamara, Senior Vice President und General Manager für Compute und Enterprise AI bei AMD. „Durch die Kombination der neuesten AMD EPYC-CPUs, Instinct-GPUs und AMD Pensando-Netzwerktechnologie mit den modularen Server- und Rack-Scale-Designs von Supermicro können Kunden ihre KI-Infrastruktur schneller bereitstellen und gleichzeitig die Auslastung verbessern, den Energieverbrauch senken sowie die Gesamtbetriebskosten reduzieren."

Das H15-Portfolio bietet eine optimierte Infrastruktur für jede Arbeitslast

Das neue H15-Portfolio umfasst speziell entwickelte Systeme, die für eine breite Palette von Unternehmens- und KI-Infrastruktur-Implementierungen optimiert sind:

Hyper – Die Flaggschiff-Plattform mit zwei Sockeln, die für Unternehmensanwendungen, KI-Inferenz, Virtualisierung und Cloud-Workloads entwickelt wurde und über ein fortschrittliches thermisches Design verfügt, um die leistungsstärksten AMD EPYC-Prozessoren zu unterstützen.

CloudDC – Ein Server mit einem oder zwei Sockeln, der für Umgebungen im Cloud-Maßstab konzipiert ist und auf der Spezifikation „Data Center Modular Hardware System (DC-MHS)" des Open Compute Project (OCP) basiert, um die Kompatibilität mit offenen Rechenzentrumsstandards zu gewährleisten.

GrandTwin® – Eine hochdichte 2U-Architektur mit vier Knoten, die für Scale-out-Umgebungen konzipiert ist, darunter Objektspeicher, Virtualisierung, Cloud-Dienste und Hochleistungsrechnen.

FlexTwin™ – Ein 1OU-Rechensystem mit zwei Knoten, hoher Leistung und hoher Dichte sowie zwei CPUs, das mithilfe von Flüssigkeitskühlung die Rechendichte und Energieeffizienz für Cloud-native und Hyperscale-Bereitstellungen maximiert.

Petascale-Speicher – 1U- und 2U-All-Flash-Speicherplattformen mit hoher Kapazität, die für softwaredefinierte, auf Speicher basierende KI-Data-Lakes, groß angelegte Analysen und HPC-Umgebungen optimiert sind und bis zu 4,8 PB pro System unterstützen.

SuperBlade® – H15 8U 10 SuperBlade steht für eine bahnbrechende Architektur der nächsten Generation im Rack-Maßstab für HPC, KI-Inferenz, agentenbasierte KI sowie Rechenanwendungen der Enterprise-Klasse mit CPU und GPU. Die Plattform unterstützt sowohl Single-Socket- als auch Dual-Socket-Blade-Konfigurationen – mit luft- und flüssigkeitsgekühlten Varianten, die für maximale Dichte, hohe Leistung und Effizienz in einem breiten Spektrum von Infrastruktur-Bereitstellungen optimiert sind.

Ausbau der AMD-GPU-basierten KI-Infrastruktur

Als Ergänzung zum H15-Serverportfolio baut Supermicro seine AMD-GPU-basierte KI-Infrastruktur mit neuen PCIe-GPU-Servern und der rack-scale Supermicro AMD Helios-Plattform weiter aus. Wie auf der Computex 2026 gezeigt wurde, bieten diese Lösungen Unternehmen flexible Einsatzmöglichkeiten, die von KI-Inferenz im Unternehmensbereich bis hin zu groß angelegten KI-Trainings reichen.

5U-PCIe-GPU-Server mit AMD Instinct™ MI350P-GPUs

Die Modelle Supermicro AS-5126GS-TNRT und AS-5126GS-TNRT2 wurden entwickelt, um die Leistung der AMD Instinct MI350P PCIe-GPUs zu maximieren. Diese Systeme unterstützen bis zu zehn GPUs in einer standardmäßigen, luftgekühlten 5U-Plattform und bieten eine außergewöhnliche KI-Beschleunigung, während sie innerhalb der bestehenden Stromversorgungs- und Kühlinfrastrukturen von Rechenzentren betrieben werden.

Durch die Kombination der hochdichten PCIe-Architektur von Supermicro mit AMD Instinct MI350P-GPUs, die über bis zu 144 GB HBM3e-Speicher verfügen und AI-Formate mit geringer Genauigkeit unterstützen, können Unternehmen die AI-Inferenz und das Training beschleunigen und gleichzeitig die Effizienz der Infrastruktur verbessern, den Platzbedarf im Rechenzentrum verringern sowie die Gesamtbetriebskosten senken.

Offenes Ethernet-Netzwerk mit der AMD Pensando™ Pollara 400 AI-Netzwerkkarte

Die AMD Pensando Pollara 400 AI-Netzwerkkarte bietet leistungsstarke, offene Ethernet-Vernetzung für KI-Infrastrukturen und ermöglicht Front-End-, Speicher- sowie Scale-Out-Konnektivität für Systeme auf Basis der AMD Instinct MI350P – mit der hohen Bandbreite, der geringen Latenz und der Effizienz, die für das KI-Training und die KI-Inferenz erforderlich sind. Gemeinsam ermöglichen die AMD Instinct MI350P-GPUs und die AMD Pensando Pollara 400 AI-Netzwerkkarte Kunden den Aufbau offener, leistungsstarker KI-Cluster, die sich mithilfe einer Standard-Ethernet-Infrastruktur von einem einzelnen Server bis hin zu großen Multi-Rack-Bereitstellungen skalieren lassen.

Supermicro AMD Helios-Plattform

Für Unternehmen, die hochmoderne KI-Modelle einsetzen, bietet Supermicro in Zusammenarbeit mit AMD die „Supermicro AMD Helios Platform" an – eine Rack-Scale-Lösung mit 72 GPUs, die für groß angelegtes KI-Training und Inferenz mit hohem Durchsatz konzipiert ist.

Die flüssigkeitsgekühlte Plattform kombiniert AMD Instinct MI455X-GPUs, AMD EPYC-Prozessoren der 6. Generation, AMD Pensando-Netzwerktechnologien und den AMD ROCm™-Software-Stack zu einer offenen, leistungsstarken KI-Infrastruktur. Die Plattform unterstützt Bereitstellungen jeder Größenordnung und ermöglicht es Kunden, effizient zu skalieren und gleichzeitig Leistung, Energieeffizienz und betriebliche Flexibilität zu maximieren.

DCBBS von Supermicro vereint diese Technologien zu einer vollständigen, validierten KI-Infrastruktur und ermöglicht es Unternehmen, Lösungen zu implementieren, die von einzelnen Servern bis hin zu vollständig integrierten Systemen auf Rack- und Rechenzentrumsebene reichen. Mit branchenführenden Lösungen in den Bereichen Design, Fertigung, Flüssigkeitskühlung, Netzwerktechnik, Software und globalem Support unterstützt Supermicro seine Kunden weiterhin dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen und gleichzeitig die Implementierungszeit zu verkürzen, die Energieeffizienz zu verbessern sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Für eine ausführliche Produktvorführung durch Supermicro-Experten besuchen Sie bitte unbedingt den Supermicro-Stand auf dem „AMD Advancing AI Day 2026", der vom 22. bis 23. Juli 2026 im Moscone West in San Francisco stattfindet. Supermicro wird zudem die Rack-Lösung mit der höchsten EPYC-9006-Dichte präsentieren: 96 EPYC-9006-CPUs in einem 42U-Rack unter Verwendung des FlexTwin-Systems, die im AMD-Ausstellungsbereich zu sehen sein wird.

11,7-fache Leistungssteigerung basierend auf den von AMD veröffentlichten SPECInt Rate 2017-Ergebnissen.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

AMD, das AMD Pfeil-Logo, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm und die Kombination daraus sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

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