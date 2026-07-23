EQS-News: Symrise unterzeichnet Put-Options-Vereinbarung zur Übernahme von Floral Concept

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Symrise unterzeichnet Put-Options-Vereinbarung zur Übernahme von Floral Concept



23.07.2026 / 12:24 CET/CEST

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Pressemitteilung

Holzminden, Deutschland, 23. Juli 2026

Symrise unterzeichnet Put-Options-Vereinbarung zur Übernahme von Floral Concept Geplanter Erwerb stärkt die Position von Symrise im Premiumsegment für natürliche Duftstoffe und erweitert das Angebot für Duftkunden Vereint Floral Concept und Maison Lautier 1795 in einem starken Cluster für natürliche Duftprodukte im Pays de Grasse Unterstützt die ONE Symrise-Strategie mit profitablem Wachstum, resilienten Margen und starker Cash-Generierung

Symrise hat eine Put-Options-Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent des Aktienkapitals von Floral Concept unterzeichnet. Das französische Premium-Unternehmen für natürliche Duftrohstoffe hat seinen Sitz in Saint-Cézaire-sur-Siagne im Pays de Grasse. Mit der geplanten Transaktion setzt Symrise einen strategischen Meilenstein und stärkt seine Position im Bereich hochwertiger natürlicher Duftstoffe. Diese gewinnen in der Feinparfümerie zunehmend an Bedeutung und schaffen klare Differenzierungsmöglichkeiten.

In Körperpflege und Parfümerie wächst die Nachfrage nach natürlichen, rückverfolgbaren und hochdifferenzierten Inhaltsstoffen weiter, vor allem im Segment Fine Fragrance. Kunden suchen verstärkt nach besonderen Extrakten und fortschrittlichen Naturstoffen, die einzigartige Duftprofile, hohe Qualität und Authentizität verbinden. Mit der Transaktion erhalten sie Zugang zu einem breiten und differenzierten Portfolio. Dieses bietet zusätzliche kreative Möglichkeiten für hochwertige Duftkompositionen. Der Schritt zahlt zudem gezielt auf die ONE Symrise-Strategie ein. Er unterstützt die Prioritäten von Symrise bei Kapitalallokation und aktivem Portfoliomanagement. Gleichzeitig treibt die Transaktion die Portfoliooptimierung weiter voran mit dem Ziel, nachhaltiges profitables Wachstum sowie einen starken Cashflow zu erzielen.

„Mit Floral Concept planen wir den Erwerb einer hochwertigen Wachstumsplattform, die hervorragend zu den strategischen Prioritäten von ONE Symrise passt. Seit der Übernahme von Diana 2014 und mit unserem bestehenden Geschäft in natürlichen Düften ‚Maison Lautier 1795‘ hat Symrise seine Palette erstklassiger natürlicher Lösungen für Lebensmittel und Duftkreationen höchst erfolgreich gestärkt. Mit den Kompetenzen von Floral Concept bauen wir dieses Angebot nun aus. In Kombination mit unseren bestehenden Fähigkeiten schaffen wir in Grasse eine erstklassige Plattform für natürliche Inhaltsstoffe mit klarem Fokus auf Düften. Ich bin überzeugt: Dieser Schritt entwickelt unser Portfolio gezielt weiter – hin zu differenzierten, resilienten und wertschaffenden Geschäften“, sagt Michael Friede, Vorstand für das Segment Scent & Care.

Floral Concept hat seinen Hauptsitz in Saint-Cézaire-sur-Siagne im Pays de Grasse in Frankreich. Das Unternehmen besitzt einen hervorragenden Ruf bei hochwertigen natürlichen Duftinhaltsstoffen, beliefert führende Dufthäuser und richtet seine Arbeit an höchsten Qualitäts- und Authentizitätsstandards aus. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat Floral Concept besondere Expertise in der Beschaffung, Auswahl und Veredelung natürlicher Rohstoffe zu hochwertigen Duftstoffen aufgebaut. Enge Beziehungen zu Produzenten und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein prägen das Unternehmen.

„Wir haben Floral Concept auf Qualität, Authentizität und langfristige Beziehungen zu Produzenten und Kunden ausgerichtet. Mit Symrise gewinnen wir einen Partner, der natürliche Rohstoffe versteht, das Ökosystem von Grasse schätzt und die nächste Entwicklungsphase von Floral Concept mit globaler Reichweite und umfassender Duftexpertise begleitet“, ergänzt Frédérique Rémy, Geschäftsführerin von Floral Concept. Floral Concept verbindet handwerkliches Know-how mit fortschrittlichen Veredelungskompetenzen. Das Portfolio umfasst hochwertige natürliche Duftstoffe aus einigen der wertvollsten botanischen Rohstoffe der Parfümerie, darunter Jasmin, Rose, Orangenblüte, Ambrette und schwarze Johannisbeere.

Die geplante Übernahme erweitert das Angebot von Maison Lautier 1795, dem Duft-Haus von Symrise für natürliche Produkte mit Wurzeln im traditionsreichen Grasse. Floral Concept ergänzt diese Basis mit hoher Expertise in der Beschaffung, Auswahl und Verarbeitung außergewöhnlicher natürlicher Rohstoffe. Gemeinsam bilden Floral Concept und Maison Lautier 1795 ein eigenständiges Cluster für natürliche Düfte. Er bündelt komplementäre Fähigkeiten in verantwortungsvoller Beschaffung, Extraktion, Veredelung und Duftkreation. Diese Kombination erweitert die Kompetenzen von Symrise im Premiumsegment natürlicher Düfte deutlich. Sie unterstützt zugleich das Ziel, eine führende Rolle im Premiumsegment natürlicher Düfte einzunehmen, und stärkt das Engagement für Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und langfristige Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

„Gemeinsam erweitern wir die kreativen und technischen Möglichkeiten bei hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen. Wir verbinden die Beschaffungs- und Extraktionsexpertise von Floral Concept mit dem innovativen Erbe von Maison Lautier 1795. Damit setzen wir künftig neue Impulse für Kreativität, Qualität und Nachhaltigkeit in der Parfümerie“, erklärt Ricardo Omori, Leiter der Global Fragrance-Division bei Symrise.

Die Vertragsparteien planen den Abschluss der geplanten Transaktion im dritten Quartal 2026 (vorbehaltlich der üblichen Mitarbeiterinformation sowie geltender Abschlussbedingungen. Über die finanziellen Details der Investition haben sie Vertraulichkeit vereinbart.

Über Floral Concept

Floral Concept hat seinen Hauptsitz in Saint-Cézaire-sur-Siagne im Pays de Grasse. Das Unternehmen entwickelt und liefert hochwertige natürliche Duftinhaltsstoffe für die Feinparfümerie. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat Floral Concept einen starken Ruf in der Beschaffung, Auswahl und Veredelung außergewöhnlicher natürlicher Rohstoffe zu hochwertigen Duftstoffen aufgebaut. Das Unternehmen verbindet langjährige Produzentenbeziehungen, tiefe Marktexpertise und umfassendes Veredelungs-Know-how. Damit steht Floral Concept für hohe Standards in Qualität, Rückverfolgbarkeit, Integrität und Authentizität. Das Portfolio umfasst hochwertige natürliche Extrakte und Duftstoffe aus einigen der begehrtesten botanischen Rohstoffe der Parfümerie, darunter Jasmin, Rose, Orangenblüte, Ambrette und schwarze Johannisbeere.

Über Symrise

Symrise ist ein globaler Anbieter von Geschmack- und Duftstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. € im Geschäftsjahr 2025 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien sowie in Nord- und in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…

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