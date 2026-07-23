EU bringt 21. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg

Berlin, 23. Jul (Reuters) - ⁠Die Europäische Union (EU) hat am Donnerstag weitreichende Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor und die sogenannte Schattenflotte beschlossen. Zuvor hatten sich die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten auf das 21. Sanktionspaket geeinigt. Nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas handelt es sich um das größte Maßnahmenbündel gegen Moskau seit vier Jahren. "Wir schlagen Putin dort, wo es am meisten wehtut: Wir kappen die finanziellen Lebensadern, auf die er angewiesen ist, um seinen ‌Krieg aufrechtzuerhalten", schrieb sie auf der Kurznachrichtenplattform X. Dies sei jedoch nicht das Ende des Weges bei den Sanktionen. "Wir arbeiten bereits an den nächsten Schritten. Die EU muss bereit sein, auf jede weitere russische Eskalation zu reagieren", erklärte sie. Die neuen ⁠Beschränkungen richteten sich gegen ⁠218 Personen und Organisationen. Betroffen seien mehr als 100 Banken und Kryptowährungsanbieter, über 40 Schiffe dieser Flotte, mit der Moskau westliche Sanktionen beim Öl-Export umgeht, sowie mehrere Ölraffinerien.

Einem Insider zufolge stehen 94 russische Finanzinstitute sowie die Moskauer Börse neu auf der Liste. Damit sei mehr als die Hälfte der 213 international tätigen russischen Geldhäuser sanktioniert, 32 davon würden vom Zahlungsverkehrssystem Swift ausgeschlossen. Zudem seien über 50 Einrichtungen des militärisch-industriellen Komplexes betroffen, darunter laut Kallas wichtige Produzenten von Langstreckendrohnen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte zudem Einreiseverbote ‌für am Ukraine-Krieg beteiligte russische Soldaten an. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ölmarkt: ‌Die Preisobergrenze für russische Ölverkäufe wird für ein Jahr bei 44,10 Dollar pro Barrel eingefroren. Dies solle sicherstellen, dass "die russische Kriegsmaschinerie nicht von Marktschocks profitiert", erklärte von der Leyen mit Blick auf kriegsbedingt gestiegene Weltmarktpreise. Allerdings wird der Großteil des russischen Rohöls teurer gehandelt: Die wichtigste Exportsorte ⁠Urals lag diese Woche bei etwa 67,50 Dollar.

Da Sanktionen einstimmig beschlossen werden müssen, weisen sie etliche Lücken auf, um wirtschaftliche Nachteile einzelner ‌EU-Staaten abzuwenden. So setzte Griechenland durch, dass der Transfer von russischem ⁠Flüssigerdgas (LNG) in Drittländer für ein weiteres Jahr mit automatischer Verlängerung von den neuen Sanktionen ausgenommen bleibt. Athen dominiert den europäischen Markt für LNG-Tanker und argumentierte, ein Verbot würde lediglich Marktanteile aus Europa abziehen, ohne russische Einnahmen zu schmälern. Das EU-Einfuhrverbot für russisches LNG ab dem 1. Januar bleibt unberührt. "Die Mitgliedstaaten haben Solidarität mit Griechenland gezeigt, und es ‌wird erwartet, dass Griechenland in Zukunft dasselbe gegenüber anderen tun wird", sagte ⁠ein EU-Diplomat.

Auch Österreich blockierte das Paket zunächst, um eine ⁠rechtliche Regelung für die Raiffeisen Bank International (RBI) durchzusetzen, lenkte nach Zugeständnissen jedoch ein. Wien dringe auf eine Lösung für das Problem der "doppelten Bereicherung", hieß es aus dem Bundeskanzleramt auf Reuters-Anfrage. Hintergrund ist ein Rechtsstreit: Die russische RBI-Tochter wurde zu über zwei Milliarden Euro Schadenersatz an ein russisches Unternehmen verurteilt. Als Ausgleich will die RBI eingefrorene europäische Vermögenswerte dieser Firma übernehmen. Österreich will verhindern, dass sanktionierte russische Akteure den Schadenersatz kassieren und zugleich ihre eingefrorenen Vermögenswerte in Europa behalten. Die EU-Kommission soll nun rasch einen Lösungsvorschlag erarbeiten.

Darüber hinaus gibt es weiterhin Ausnahmen für Aluminiumexporte durch eine russische Firma aus Irland sowie für die Einfuhr von Atombrennstäben aus Russland nach Frankreich. Nach der politischen Einigung stünden nun die technischen Arbeiten an dem 21. Sanktionspaket vor dem ⁠Abschluss, hieß es unter EU-Diplomaten.

(Bericht von Philip Blenkinsop, Andrew Gray, Charlotte Van Campenhout, Julia Payne und Alexandra Schwarz-Görlich; geschrieben von Andreas Rinke und Alexandra Schwarz-Görlich, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)