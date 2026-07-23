EU genehmigt 110 Mrd Dollar schwere Warner-Übernahme durch Paramount

Brüssel, 22. ⁠Jul (Reuters) - Paramount Skydance hat von der EU unter Auflagen grünes Licht für die 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Bros Discovery erhalten. Der Konzern habe zugestimmt, das Filmvertriebs-Gemeinschaftsunternehmen United International Pictures ‌mit Universal Pictures in Europa innerhalb von 13 Monaten nach Abschluss der Transaktion aufzulösen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit. ⁠Zudem ⁠werde Paramount in Europa für zehn Jahre keine Vertriebsvereinbarungen mit Universal abschließen und den Kinoverleih von Warner-Filmen nicht in die eigenen Strukturen eingliedern. Diese Zusagen räumten die wettbewerbsrechtlichen Bedenken vollständig aus, da sichergestellt werde, dass die Filme des fusionierten Unternehmens ‌nicht gemeinsam mit denen von Universal oder ‌Disney vermarktet werden, erklärte die Brüsseler Behörde.

In den USA stößt das Vorhaben dagegen auf größeren Widerstand. Ein Gericht hatte in der ⁠vergangenen Woche einen vorläufigen Stopp der Fusion angeordnet, nachdem ein von ‌Kalifornien angeführtes Bündnis von Bundesstaaten ⁠wegen drohender Wettbewerbsnachteile geklagt hatte. Das US-Justizministerium hatte die Übernahme gebilligt. Eine längere Verzögerung könnte für Paramount teuer werden: Sollte die Übernahme nicht bis zum 30. September abgeschlossen ‌sein, muss Konzernchef David Ellison ⁠den Warner-Aktionären eine Entschädigung von ⁠25 Cent pro Aktie zahlen. Dies entspricht etwa sieben Millionen Dollar für jeden weiteren Tag.

Zudem klagt die US-Autorengewerkschaft gegen den Zusammenschluss, da dieser die Existenzgrundlage ihrer Mitglieder gefährde. Auch in Großbritannien droht Ungemach: Die dortigen Behörden hatten im vergangenen Monat ein mögliches Eingreifen wegen der Auswirkungen auf den Nachrichtenmarkt, Kinderfernsehen und Streamingdienste in Aussicht gestellt.

(Bericht von Foo Yun ⁠CheeBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)