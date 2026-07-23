EU-Staaten einigen sich auf 21. Sanktionspaket gegen Russland

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die Botschafter der 27 EU-Staaten haben sich am Donnerstag auf ein 21. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Man habe 32 weitere russische Banken auf die Sanktionsliste gesetzt, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. ‌Zudem seien Strafmaßnahmen gegen russische Kryptofirmen und Ölhandelsplattformen beschlossen worden. Die EU bereite außerdem vor, dass am Krieg gegen die Ukraine ⁠beteiligte russische ⁠Soldaten nicht mehr in die Europäische Union einreisen dürfen. Ein Einfrieren der festgelegten Preisobergrenze für russische Ölverkäufe für ein Jahr werde sicherstellen, dass "die russische Kriegsmaschinerie nicht von Marktschocks profitiert", fügte sie mit Blick auf die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Weltmarktpreise für Öl ‌hinzu.

Griechenland konnte sich allerdings mit der Forderung ‌durchsetzen, dass der Transfer von russischem Flüssigerdgas (LNG) in Drittländer für ein weiteres Jahr nicht sanktioniert wird. Hintergrund ist, dass griechische Reeder daran verdienen, ⁠Russland Schiffe für die sogenannte Schattenflotte zu verkaufen und zu vermieten. "Die ‌Mitgliedstaaten haben Solidarität mit Griechenland gezeigt, ⁠und es wird erwartet, dass Griechenland in Zukunft dasselbe gegenüber anderen tun wird", sagte ein EU-Diplomat.

Unter EU-Diplomaten hieß es, dass die technischen Arbeiten am 21. Sanktionspaket nun abgeschlossen würden. ‌Am Donnerstagnachmittag werde ein schriftliches Verabschiedungsverfahren ⁠eingeleitet.

Die EU-Sanktionen gegen Russland weisen ⁠etliche Lücken auf, weil einzelne EU-Staaten bei bestimmten Maßnahmen wirtschaftliche Nachteile für sich befürchten und deshalb bestimmte Strafmaßnahmen ablehnen. Diese müssen einstimmig von den 27 EU-Regierungen beschlossen werden. Dies gilt etwa auch für Aluminiumexporte durch eine russische Firma aus Irland oder die Einfuhr von Atombrennstäben aus Russland nach Frankreich.

(Bericht von Philip Blenkinsop, Andrew Gray, Charlotte Van Campenhout und Julia Payne; geschrieben von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)