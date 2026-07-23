EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verhängt gegen Google wegen unfairer Geschäftspraktiken eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat nach Ansicht der Europäischen Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt./tre/DP/mis