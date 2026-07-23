EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verhängt gegen Google wegen unfairer Geschäftspraktiken eine Strafe von 890 Millionen Euro. Der US-Konzern hat nach Ansicht der Europäischen Kommission mit seiner Suchmaschine sowie dem App-Marktplatz Google Play Wettbewerbsregeln verletzt und seine Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt./tre/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Kreise/EU einig bei 'Chatkontrolle': Scan-Erlaubnis kommt wiedergestern, 12:00 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeSind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis