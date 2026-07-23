EZB hält trotz anhaltendem Ölpreisschock Zinsen vorerst konstant

Frankfurt/Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die EZB pausiert nach der Zinserhöhung vom Juni und demonstriert zugleich Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation. Der Einlagensatz bleibt konstant bei 2,25 Prozent, wie der EZB-Rat am Donnerstag mitteilte. Diese Stellschraube zum Steuern der Geldpolitik hatten ‌die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde im Juni erstmals seit fast drei Jahren angezogen. Die vom Iran-Konflikt angetriebene Teuerung im Euroraum war zuletzt zwar ⁠auf 2,8 ⁠Prozent zurückgegangen, bleibt aber erhöht.

Der EZB-Rat ist weiter wachsam: "Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen." Man sei fest entschlossen, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Teuerungsrate auf mittlere Frist beim Zielwert von zwei ‌Prozent stabilisiere.

Gespannt warten Anleger auf die Pressekonferenz Lagardes ‌und mögliche Hinweise auf eine baldige Zinserhöhung. Berichte über Angriffe der mit dem Iran verbündeten jemenitischen Huthis auf Öltanker im Roten Meer und die verschärfte Lage im ⁠Iran-Krieg haben die Ölpreise jüngst auf den höchsten Stand seit Anfang Juni katapultiert. ‌Die Notenbank sei in einer schwierigen ⁠Lage, meint Maximilian Wienke, Marktanalyst bei der Handelsplattform eToro: "Hält sich der Ölpreis dauerhaft über 90 Dollar je Barrel, könnte das Inflationsgespenst schneller zurückkehren, als vielen lieb ist."

Entscheidend werde sein, wie Lagarde den Ölpreisanstieg einordne. ‌In der Vergangenheit betonte die 70-Jährige ⁠immer wieder, dass die EZB nicht ⁠auf jeden kurzfristigen Angebotsschock reagieren müsse. "Die Frage ist nun, ob sie den jüngsten Anstieg weiterhin als vorübergehendes Ereignis bewertet oder Anzeichen für dauerhaften Inflationsdruck sieht", so Wienke.

Keinesfalls wollen die Notenbanker im Frankfurter EZB-Turm es wieder so weit kommen lassen wie 2022, als Russlands Invasion in der Ukraine einen zunächst unterschätzten Inflationsschub auslöste. Jetzt droht wieder Gefahr: Denn die vom Iran-Krieg angeheizten hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bergen das Risiko, dass ⁠sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln und so die Inflation weiter antreiben.

(Bericht von Reinhard BeckerRedigiert von Kirsti KnolleBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)