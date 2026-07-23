EZB hält trotz Ölpreisschock noch still: Nächster Zinsschritt im September?

Frankfurt/Berlin, 23. Jul (Reuters) - ⁠Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Tür für eine Zinserhöhung offen, sollten steigende Ölpreise den Inflationsdruck weiter befeuern. Der EZB-Rat beließ den Einlagensatz am Donnerstag zwar in einer einstimmigen Entscheidung bei 2,25 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach allerdings davon, dass man beschlossen habe, ihn "vorerst" konstant zu halten. Zudem hätten bereits einige Währungshüter laut darüber nachgedacht, ob man die Zügel jetzt straffen sollte. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, ‌dass die Notenbank nach der Zinserhöhung vom Juni im September nachlegen werde.

"Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Auch wenn die EZB ihre Leitzinsen heute nicht zum zweiten Mal in Folge anheben wollte, kommt sie um eine weitere Erhöhung auf der nächsten Sitzung ⁠im September nicht umhin", ⁠meinte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. So planten immer mehr Unternehmen Umfragen zufolge, die massiv gestiegenen Energiekosten an die Verbraucher weiterzugeben.

Die vom Krieg in Nahost angetriebene Inflation im Euroraum war zuletzt auf 2,8 Prozent zurückgegangen, lag damit aber noch weit über dem Zielwert der Notenbank von zwei Prozent. Die Währungshüter sind daher auf der Hut: "Die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen", teilte der EZB-Rat mit. Man sei fest entschlossen, die Geldpolitik ‌so auszurichten, dass sich die Teuerungsrate auf mittlere Frist bei dem Zielwert ‌stabilisiere.

Berichte über Angriffe der mit dem Iran verbündeten jemenitischen Huthis auf Öltanker im Roten Meer und die erneute Eskalation im Iran-Krieg haben die Ölpreise jüngst auf den höchsten Stand seit Anfang Juni katapultiert. "Bei Rohölpreisen von wieder um die 100 Dollar werden die kommenden Inflationsraten wieder anziehen. Das ⁠kann der EZB nicht gefallen", prognostiziert DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Es sei gut, dass die Notenbank bereits einen Zinsschritt gemacht habe. Es ‌sei allerdings nicht sinnvoll, jetzt überstürzt die Zinsbremse zu ziehen.

"SIE WERDEN ⁠MICH VOR 2027 NICHT LOS"

Keinesfalls wollen die Notenbanker es wieder so weit kommen lassen wie 2022, als Russlands Invasion in der Ukraine einen zunächst unterschätzten Inflationsschub auslöste. Jetzt droht wieder Gefahr: Denn die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bergen das Risiko, dass sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln und so die ‌Inflation weiter antreiben. Diese im Fachjargon als Zweitrundeneffekte bekannten Folgewirkungen seien derzeit ⁠nicht zu erkennen, betonte Lagarde. Es sei allerdings weiter ⁠damit zu rechnen, dass es dazu kommen werde, sagt Alexander Krüger, Chefvolkswirt bei Bethmann HAL. Eine Leitzinserhöhung im September stehe deshalb weiter auf dem Radar.

LAGARDE: SIE WERDEN MICH VOR 2027 NICHT LOS

Angesichts anhaltender Spekulationen über einen vorzeitigen Rückzug Lagardes von der Spitze der EZB schloss die Französin einen Abschied von ihrem Amt im laufenden Jahr aus: "Sie werden mich vor 2027 nicht los, okay", sagte die Französin auf der Pressekonferenz. Ihre Amtszeit endet allerdings erst im Herbst kommenden Jahres. Sie wiederholte zudem eine frühere Äußerung. "Wenn sich dunkle Wolken am Horizont zusammenbrauen, bleibt der Kapitän an Bord", bekräftigte Lagarde. "Und dieser Kapitän bleibt auf diesem Schiff." Über das Thema sei im EZB-Rat nicht diskutiert worden.

Die EZB-Chefin hatte die Personaldebatte selbst ausgelöst. In einem Interview ⁠mit "Les Echos" Anfang Juli dachte sie laut über einen vorzeitigen Rückzug nach und die Option, sich 2027 in den Präsidentschaftswahlkampf in ihrem Heimatland einzubringen.

(Bericht von Reinhard Becker, Sanne Schimanski, Mitarbeit Rene Wagner, Klaus Lauer, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)