EZB lässt Leitzinsen unverändert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,25 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied. Experten hatten dies überwiegend erwartet./ben/ceb/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Geldpolitik
EZB: Zinserhöhung erst im September erwartetheute, 03:50 Uhr · dpa-AFX
EZB: Zinserhöhung erst im September erwartet
Risiken für Weltwirtschaft
Weltbank: Iran-Krieg kann globales Wachstum einbrechen lassengestern, 12:03 Uhr · Reuters
Ein Tanker auf See.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietetheute, 11:26 Uhr · The Market
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen