EZB lässt Leitzinsen unverändert
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,25 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied. Experten hatten dies überwiegend erwartet./ben/ceb/DP/jha
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