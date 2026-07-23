EZB pausiert nach Zinserhöhung vom Juni
Reuters · Uhr
Frankfurt/Berlin, 23. Jul (Reuters) - Die Europäische Zentralbank hält den Leitzins konstant. Der Einlagensatz, über den die Notenbank maßgeblich ihre Geldpolitik steuert, bleibt bei 2,25 Prozent, wie die EZB am Donnerstag mitteilte. Die Währungshüter hatten die Zinsschraube im Juni im Kampf gegen die vom Iran-Krieg angefachte Inflation angezogen. Die Finanzmärkte erwarten, dass die EZB wohl bald eine weitere Erhöhung folgen lassen wird.
(Bericht von Reinhard BeckerRedigiert von Kirsti KnolleBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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