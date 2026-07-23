EZB pausiert nach Zinserhöhung vom Juni

Reuters · Uhr
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Frankfurt/Berlin, ⁠23. Jul (Reuters) - Die Europäische Zentralbank hält den Leitzins ‌konstant. Der Einlagensatz, über den die Notenbank ⁠maßgeblich ⁠ihre Geldpolitik steuert, bleibt bei 2,25 Prozent, wie die EZB am ‌Donnerstag mitteilte. ‌Die Währungshüter hatten die Zinsschraube im ⁠Juni im Kampf ‌gegen die ⁠vom Iran-Krieg angefachte Inflation angezogen. Die Finanzmärkte erwarten, ‌dass ⁠die EZB wohl ⁠bald eine weitere Erhöhung folgen lassen wird.

(Bericht von Reinhard BeckerRedigiert von Kirsti KnolleBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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