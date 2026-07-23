Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BNP ParibasBericht 2. Quartal 2026
Deutsche BörseBericht 2. Quartal 2026
IntelBericht 2. Quartal 2026
Lockheed MartinBericht 2. Quartal 2026
LPKF LaserBericht 2. Quartal 2026
NestléBericht 2. Quartal 2026
NewmontBericht 2. Quartal 2026
NokiaBericht 2. Quartal 2026
RocheBericht 2. Quartal 2026
SamsungBericht 2. Quartal 2026
SAPBericht 2. Quartal 2026
Sartorius Vz.Bericht 2. Quartal 2026
T-Mobile USBericht 2. Quartal 2026
TotalEnergies (ehem. Total)Bericht 2. Quartal 2026
TRATONBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
Intel
Samsung
Nokia
Nestlé
TotalEnergies (ehem. Total)
LPKF Laser
Newmont
Sartorius Vz.
Deutsche Börse
Roche
Lockheed Martin
BNP Paribas
T-Mobile US
TRATON

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