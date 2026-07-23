Finanzministerium will Gespräche von Commerzbank und UniCredit abwarten

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Berlin, ⁠23. Jul (Reuters) - Die Bundesregierung signalisiert keine Bereitschaft zu Verhandlungen mit der UniCredit, die die Frankfurter Commerzbank schlucken ‌will. "Es ist jetzt Sache der beiden Banken, miteinander zu sprechen", sagte ⁠ein ⁠Sprecher des SPD-geführten Finanzministeriums am Donnerstag. "Es ist aber auch klar, dass wir aggressives Vorgehen der UniCredit weiter ablehnen und weiterhin im ‌Sinne des deutschen Mittelstands, ‌des Finanzstandorts Frankfurt und der Beschäftigten handeln."

Das italienische Geldhaus hält fast die ⁠Hälfte der Anteile an der Commerzbank, ‌die weiterhin auf ⁠ihre Eigenständigkeit pocht. UniCredit-Chef Andrea Orcel will die Bundesregierung und die Arbeitnehmervertreter für eine Übernahme ‌ins Boot ⁠holen. Die nächsten Schritte ⁠seien "hoffentlich" Gespräche mit der deutschen Regierung und den Betriebsräten. Der Bund hält noch zwölf Prozent an der Commerzbank.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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