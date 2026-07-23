Flammenmeer in Südwestfrankreich - Mehr als 10.000 Menschen evakuiert

Saumos, ⁠23. Jul (Reuters) - Ein rasch um sich greifender Waldbrand hat in Südwestfrankreich eine Massenevakuierung ausgelöst. Mehr als 10.000 Menschen mussten in der Nacht ‌zum Donnerstag ihre Unterkünfte westlich von Bordeaux verlassen, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Bei ⁠vielen ⁠der in Sicherheit Gebrachten handelte es sich um Urlauber, die auf Campingplätzen übernachteten. Das Feuer hat demnach bereits eine Fläche von 2000 Hektar Land verwüstet.

Etwa 500 Feuerwehrleute ‌kämpfen gegen die Flammen. Der ‌Brand sei "sehr heftig", hieß es von den Behörden. Verletzte habe es bislang nicht gegeben. Das ⁠Feuer wütet in der Nähe der bei ‌Touristen beliebten Bucht von ⁠Arcachon, wo auch die höchste Düne Europas liegt.

Nach aktuellen Daten haben Waldbrände in Europa in diesem Jahr bereits mehr ‌Fläche vernichtet als ⁠im Jahresdurchschnitt der vergangenen ⁠zwei Jahrzehnte. Der Kontinent erwärmt sich weltweit am schnellsten. In diesem Jahr gab es bereits drei fast direkt aufeinanderfolgende schwere Hitzewellen.

(Bericht von Stephane Mahé, Zhifan Liu, Dominique Vidalon Text. Bearbeitet von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)