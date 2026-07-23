Google forciert KI-Investitionen nach Cloud-Rekordwachstum

Frankfurt, 22. Jul (Reuters) - ⁠Die milliardenschweren Investitionen in neue Rechenzentren zahlen sich für Alphabet aus. Die Cloud-Sparte der Tochter Google verbuchte das stärkste Wachstum ihrer Geschichte. Daraufhin kündigte die Finanzchefin Anat Ashkenazi bei einer Telefonkonferenz am Mittwoch eine Ausweitung der Investitionen an. "Wir haben unsere Rechenkapazitäten in den vergangenen drei Jahren sehr deutlich erweitert. ‌Dennoch übersteigt die Nachfrage das Angebot." Im laufenden Jahr sollen daher 195 bis 205 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen, fügte die Managerin hinzu. Bislang hatte sie 180 ⁠bis 190 Milliarden ⁠Dollar prognostiziert.

Bei Anlegern kamen diese Aussichten nicht gut an. Die Alphabet-Aktie rutschte im nachbörslichen Handel an der Wall Street um mehr als drei Prozent ab. "Obwohl die Umsätze weiter steigen, belastet das enorme Investitionstempo mittlerweile den freien Cashflow der Unternehmen, also wie viel Liquidität ihnen tatsächlich zur Verfügung steht", erläuterte Oliver Grass, Portfoliomanager der Fürst Fugger Privatbank. Alphabet verzeichnete im zweiten Quartal einen ‌Mittelabfluss von knapp sechs Milliarden Dollar.

Die großen US-Technologiekonzerne werden 2026 ‌voraussichtlich mehr als 700 Milliarden Dollar in den Bau neuer KI-Rechenzentren stecken. Den Analysten der Bank Morgan Stanley zufolge wird sich diese Summe im kommenden Jahr auf mehr als eine Billion Dollar erhöhen.

WACHSTUM BESCHLEUNIGT ⁠SICH WEITER

Dabei stiegen die Umsätze von Google Cloud im zweiten Quartal deutlich schneller als von Analysten ‌erwartet. Sie legten um 82 Prozent auf 24,8 Milliarden ⁠Dollar zu. Im vorangegangenen Quartal hatte diese Alphabet-Sparte mit einem Zuwachs von 63 Prozent die Konkurrenten Amazon Web Services (AWS) und Microsoft hinter sich gelassen. Diese wollen ihre Zahlen in der kommenden Woche vorlegen.

Der Konzernumsatz von Alphabet stieg im Berichtszeitraum währungsbereinigt um überraschend ‌deutliche 23 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar. "Diese Ergebnisse ⁠zeigen, dass unser ganzheitlicher KI-Ansatz messbaren Mehrwert ⁠liefert", sagte Konzernchef Sundar Pichai.

LICHT UND SCHATTEN BEI KI-MODELLEN

Neben der Cloud-Sparte war Google Search ein weiterer Lichtblick der Alphabet-Bilanz. Dank neuer KI-Funktionen greifen Nutzer häufiger auf die Suchmaschine zurück, wodurch die Werbeeinnahmen steigen. Diese legten im Berichtszeitraum um gut 14 Prozent auf 81,63 Milliarden Dollar zu und übertrafen die Markterwartungen ebenfalls.

Bei der Weiterentwicklung des KI-Modells Gemini ist Google jedoch ins Hintertreffen geraten. Während die Rivalen OpenAI und Anthropic immer neue Versionen vorstellen, die sich vor allem an Geschäftskunden richten, verschob Google die für Juni geplante Veröffentlichung seines neuesten KI-Spitzenmodells Gemini 3.5 ⁠Pro.

(Bericht von Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Deborah Mary Sophia and Kenrick CaiRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)