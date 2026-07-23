Hoher Ölpreis befeuert Debatte um Spritpreisdeckel - Ökonom: "Nicht sinnvoll"

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die Ölpreise sind durch den verschärften Konflikt im Nahen Osten auf den höchsten Stand seit sechs Wochen gestiegen und befeuern Forderungen in Deutschland nach einem Spritpreisdeckel. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich am Donnerstag um mehr als zwei Prozent auf gut 96 ‌Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,6 Prozent fester bei 88,25 Dollar. Das US-Militär hatte zuvor den Iran die zwölfte Nacht in Folge angegriffen. Zudem ⁠teilten die vom ⁠Iran unterstützten Huthi mit, sie hätten zwei saudische Öltanker ins Visier genommen. Die Angriffe schüren Sorgen vor einer Beeinträchtigung der wichtigen Schifffahrtsrouten durch Straße von Hormus sowie das Rote Meer, was die weltweite Energieversorgung gefährden könnte.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Armand Zorn fordert angesichts hoher Benzinpreise, die Bürger zu entlasten. "Auch wenn die Ministerin da zurückhaltend ist, will ich deutlich ‌sagen, dass für uns ein Spritpreisdeckel nach wie vor ‌infrage kommt", sagte Zorn bei RTL/ntv mit Blick auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Das Beispiel Luxemburg zeige, dass ein solcher Eingriff funktionieren könne. Die Preise dort seien wesentlich günstiger. "Da, wo der Markt nicht funktioniert, kann ⁠der Staat eingreifen", sagte Zorn.

Ökonomen halten das nicht für sinnvoll. "Ein Spritpreisdeckel ist keine gute Idee", ‌sagte der Finanzexperte des Mannheimer Zentrums für Europäische ⁠Wirtschaftsforschung (ZEW), Friedrich Heinemann, der Nachrichtenagentur Reuters. Die aktuellen hohen Preise seien durch kriegsbedingte Knappheiten getrieben. Die höheren Preise sollen Anreize setzen, den Verbrauch einzuschränken. "Das ist sinnvoll", betonte der Experte.

Ein Spritpreisdeckel berge noch zwei andere Gefahren. "Wird er zu niedrig ‌angesetzt, kann er zu einer weiteren Verknappung ⁠des Angebots beitragen, weil sich das ⁠Benzingeschäft nicht mehr für alle Beteiligten rechnet", sagte Heinemann. "Die andere Gefahr ist, dass er sogar effektiv Preise erhöhen kann." Eine gesetzliche Höchstgrenze wirke für die Tankstellen möglicherweise wie eine Kartellabsprache: Jeder wisse dann, welcher Preis politisch akzeptiert werde. "Warum sollte man dann den Preis niedriger ansetzen?", sagte der Wissenschaftler. Der gesetzliche Höchstpreis könne dann rasch zum planwirtschaftlichen Einheitspreis werden, welcher den Wettbewerb außer Kraft setze. "Das wäre zum Schaden der Autofahrer", sagte ZEW-Ökonom Heinemann.

Die Bundesregierung hatte für Mai und Juni einen Tankrabatt eingeführt, der ⁠das Tanken deutlich verbilligt hat. Inzwischen werden für einen Liter Benzin wieder deutlich mehr als zwei Euro verlangt.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)