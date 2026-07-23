Insider: Warken wird Kanzleramtsministerin - Linnemann Gesundheitsminister

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach mehreren übereinstimmenden Quellen für Gesundheitsministerin Nina Warken als neue Kanzleramtschefin entschieden. Die 47-Jährige solle auf Thorsten Frei folgen, der am kommenden Mittwoch von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt werden soll, sagten mehrere Insider am Donnerstagabend. Als neuer Gesundheitsminister sei ‌der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann vorgesehen. Die "Bild" hatte dies zuvor berichtet. Es sei angedacht, dass Merz am Freitagvormittag die Entscheidung bekanntgeben könnte, erfuhr Reuters von Insidern. Allerdings wurde ⁠auch darauf verwiesen, ⁠dass der CDU-Vorsitzende am Abend noch etliche Gespräche führen wolle: "Es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern." Offizielle Bestätigungen gab es am Donnerstagabend nicht.

Die Rochade ist nötig, weil der bisherige Fraktionschef Jens Spahn am Samstag nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA zurückgetreten war. Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, in den USA ‌aber erlaubt. Spahn, der zu den mächtigsten Akteuren in ‌der schwarz-roten Koalition gehörte, waren in der CDU eine sehr späte Kommunikation und Doppelmoral vorgeworfen worden.

Warken war schon am Samstag für den Posten gehandelt worden, weil Frei als Favorit im Rennen um ⁠den CDU/CSU-Fraktionsvorsitz galt. Merz hatte die Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg 2025 überraschend zur Gesundheitsministerin in der ‌schwarz-roten Koalition ernannt. Sie hatte zuletzt die Gesundheitsreform ⁠durchgeboxt, die das drohende milliardenschwere Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung für die kommenden zwei Jahre schließen soll. Dafür hatte sie aus den eigenen Reihen Lob für ihre Beharrlichkeit geerntet. Sie war aber auch vom Koalitionspartner sowie der Opposition wegen einer ‌angeblichen sozialen Schieflage der Reformen scharf kritisiert ⁠worden. Während die Gesundheitsreform von Bundestag und ⁠Bundesrat bereits beschlossen wurde, soll ihre Pflegereform erst im Herbst durchs Parlament gebracht werden.

Linnemann war 2025 auch als Arbeitsminister im Gespräch. Der Posten ging dann aber an die SPD. Mit der Berufung von Linnemann würde Merz erneut einem Politiker aus seinem CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen den Vorzug geben, der auf CDU-Seite ohnehin sehr stark vertreten ist.

Das "Handelsblatt" berichtete, dass zudem der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor neuer Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit im Kanzleramt werden solle. Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Amthor ist derzeit Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung - er ⁠wurde aber auch als potenzieller CDU-Generalsekretär gehandelt.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)