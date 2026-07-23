IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: FACC: Top-Produkt des Geschäftsbereichs Engines & Nacelles unter der Lupe

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: FACC: Top-Produkt des Geschäftsbereichs Engines & Nacelles unter der Lupe

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) gliedert sein Geschäft in drei Segmente: Aerostructures, Cabin Interiors und Engines & Nacelles. Während Cabin Interiors umsatzstärkstes Segment ist, sticht Engines & Nacelles durch die höchste Profitabilität innerhalb des Konzerns hervor.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Bereich einen Umsatz von 180,2 Millionen Euro nach 157,6 Millionen Euro im Vorjahr (+14,3 Prozent). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im gleichen Zeitraum von 19,1 auf 21,8 Millionen Euro (+14,1 Prozent). Damit kam Engines & Nacelles auf eine EBIT-Marge von 12,1 Prozent - die höchste aller drei FACC-Segmente, obwohl der Bereich umsatzseitig das kleinste Segment des Konzerns bleibt. Auch im ersten Quartal 2026 blieb Engines & Nacelles das margenstärkste Segment des Konzerns. Der Umsatz erhöhte sich leicht auf 44,1 Millionen Euro (Q1 2025: 43,8 Millionen Euro). Das EBIT ging zwar von 6,3 auf 4,8 Millionen Euro zurück, dennoch lag die EBIT-Marge mit 10,8 Prozent weiterhin auf einem im Konzernvergleich hohen Niveau.

Translating Sleeves als zentrales Produkt

Innerhalb des Segments zählen sogenannte Translating Sleeves, die beweglichen Schubumkehrgehäuse moderner Triebwerke, zu den bedeutendsten Produktgruppen. FACC entwickelt und fertigt diese Bauteile am Kompetenzzentrum in Reichersberg, wo sie in einem hochautomatisierten Fertigungsprozess aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt werden. Die Zusammenarbeit mit dem US-Triebwerkshersteller Collins Aerospace in diesem Produktbereich reicht bis ins Jahr 2005 zurück und wurde seither mehrfach verlängert.

Eine Translating Sleeve ist der äußere, bewegliche Teil der Triebwerksverkleidung. Im Reiseflug bildet sie eine glatte, aerodynamische Außenhaut und verdeckt darunterliegende Leitschaufeln, sogenannte Cascade-Elemente. Nach der Landung fährt die Sleeve mechanisch nach hinten und gibt diese Öffnungen frei. Gleichzeitig schließen innen liegende Klappen den regulären Luftstrom im Bypass-Kanal des Triebwerks. Die dadurch umgeleitete Luft strömt durch die freigelegten Leitschaufeln schräg nach vorne aus und erzeugt so Schubumkehr, die das Flugzeug nach der Landung zusätzlich zu den Radbremsen abbremst.

Neben dieser mechanischen Funktion übernehmen die Bauteile eine zweite wichtige Aufgabe: die Lärmreduktion. Die Innenseiten der Schubumkehrgehäuse sind mit sogenannten akustischen Oberflächen ausgestattet - perforierten Verkleidungen. Diese arbeiten nach dem Prinzip eines Helmholtz-Resonators und absorbieren Schallenergie. Pro Triebwerk sind rund 1,8 Millionen winzige Bohrungen verbaut, durch die Schall in eine dahinterliegende Sandwichstruktur eindringt, dort gebrochen und in viele kleine Schallwellen aufgeteilt wird. Bei den Schubumkehrgehäusen der Boeing 787 nimmt diese akustische Fläche über 80 Prozent der Gesamtfläche ein; zuvor lag dieser Anteil laut FACC-Angaben bei rund 60 bis 70 Prozent. Zusätzlich tragen die charakteristischen Chevrons an der Hinterkante der Triebwerksverkleidung zur Geräuschreduzierung bei. Diese kamen erstmals bei der Boeing 787 zum Einsatz und sorgen für eine bessere Durchmischung von heißer Abluft und kühlerer Umgebungsluft. In Summe können Triebwerke durch diese Technologien laut FACC um bis zu 60 Prozent leiser werden.

Boeing 787 und Airbus A350 als Trägerprogramme

FACC liefert Translating Sleeves beziehungsweise die zugehörigen Schubumkehrmodule vor allem für zwei Langstreckenflugzeug-Programme: die Boeing 787 Dreamliner und die Airbus A350 XWB-Familie. Beide Flugzeugtypen zählen zu den meistverkauften Langstreckenjets im aktuellen Marktumfeld, was sich in steigenden Bauraten der Triebwerkshersteller niederschlägt. Laut FACC-Geschäftsbericht 2025 wird das Umsatzwachstum im Segment Engines & Nacelles maßgeblich durch die steigende Nachfrage nach Bauteilen für genau diese beiden Programme getragen.

Die umsatzstärksten Kunden des Segments Engines & Nacelles sind laut FACC-Geschäftsbericht 2025 die Triebwerkshersteller Rolls-Royce, Pratt & Whitney und Collins Aerospace. Für diese drei Unternehmen fertigt FACC neben Translating Sleeves weitere Triebwerkskomponenten, darunter Fan Cowls, Fan-Gehäuse sowie Triebwerksverkleidungen mit integrierten akustischen Strukturen. Die langjährigen Partnerschaften mit diesen Triebwerksherstellern sowie die hohe technologische Spezialisierung gelten als wichtige Faktoren für die im Konzernvergleich hohe Profitabilität des Segments.

Bedeutung für Anlegerinnen und Anleger

Für Privatanleger ist das Segment Engines & Nacelles vor allem wegen seiner Ertragskraft von Interesse: Trotz des geringsten Umsatzanteils innerhalb der drei FACC-Divisionen erwirtschaftete der Bereich 2025 mit 21,8 Millionen Euro EBIT den höchsten absoluten Ergebnisbeitrag im Konzern. Die starke Ausrichtung auf die Langstreckenprogramme Boeing 787 und Airbus A350 und etablierte Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce, Pratt & Whitney und Collins Aerospace macht die Entwicklung dieser Flugzeugprogramme zu einem relevanten Faktor für die künftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Segments.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

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