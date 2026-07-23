IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite hebt strategische Übereinstimmung mit der Executive Order des Weißen Hauses zur Sicherung der US-amerikanischen Verteidigungslieferketten hervor

IRW-PRESS: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite hebt strategische Übereinstimmung mit der Executive Order des Weißen Hauses zur Sicherung der US-amerikanischen Verteidigungslieferketten hervor

Focus hebt den Vorschlag für eine integrierte kanadisch-US-amerikanische Graphit-Wertschöpfungskette hervor, der im Rahmen der Initiative des US-Kriegsministeriums für kritische Mineralien eingereicht wurde

Ottawa, ON, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Focus Graphite Inc. (TSX.V: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Graphitmaterialien, hob heute die strategische Übereinstimmung zwischen seiner langfristigen Strategie und der Executive Order des Weißen Hauses Sicherung der amerikanischen Verteidigungslieferketten und Gewährleistung der inländischen Beschaffung kritischer Materialien (die Executive Order) hervor.

Die am 20. Juli 2026 erlassene Executive Order legt als politische Leitlinie der USA fest, dass militärische Ausrüstung sowie die für ihre Herstellung, Wartung und Aufrechterhaltung erforderlichen kritischen Materialien im Inland oder aus verbündeten Staaten bezogen werden sollen. Sie weist das US-Kriegsministerium (DoW) an, die Transparenz der Lieferketten zu erhöhen, strategische Schwachstellen zu identifizieren, die Abhängigkeit von unzuverlässigen ausländischen Lieferanten zu verringern und die Qualifizierung alternativer Bezugsquellen zu beschleunigen. Die Executive Order fordert außerdem, dass kritische Lieferketten vom Ursprung der Rohstoffe bis zur Endverwendung zurückverfolgt werden, und verpflichtet Auftragnehmer, geeignete inländische und verbündete Bezugsquellen aktiv zu qualifizieren, wenn Schwachstellen in der Lieferkette festgestellt werden.

Die strategische Dringlichkeit ist bei Graphit besonders ausgeprägt. Laut den Mineral Commodity Summaries 2025 des U.S. Geological Survey (USGS) waren die Vereinigten Staaten im Jahr 2024 bei natürlichem Graphit zu 100 % von Nettoimporten abhängig. Zwischen 2020 und 2023 wurden schätzungsweise durchschnittlich 43 % des US-Verbrauchs durch Importe aus China gedeckt. Auf der nachgelagerten Wertschöpfungsstufe schätzt die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem Global Critical Minerals Outlook 2026, dass China für mehr als 90 % der weltweiten Produktion von raffiniertem Graphit verantwortlich ist. Damit stellt die Verarbeitung einen der bedeutendsten Engpässe bei der Diversifizierung der Lieferketten verbündeter Staaten dar. Diese sich überschneidenden Abhängigkeiten haben dazu geführt, dass Graphit nicht mehr nur als Batteriematerial gilt, sondern zunehmend als strategisch wichtiges Material für die Verteidigung, die fortschrittliche Fertigung, die Energiesicherheit und neue Technologien.

Focus ist der Ansicht, dass diese Prioritäten unmittelbar mit seiner Strategie übereinstimmen, hochwertige nordamerikanische Graphitressourcen, eine saubere, mit Wasserkraft betriebene Verarbeitung, fortschrittliche Reinigungsverfahren und die nachgelagerte Entwicklung moderner Materialien durch strategische Partnerschaften miteinander zu verbinden. Ziel ist der Aufbau einer widerstandsfähigen Graphitlieferkette, die weniger von konzentrierten ausländischen Verarbeitungskapazitäten abhängig ist.

Das Weiße Haus hat die Aufgabe klar formuliert: die Herkunft kennen, die Lieferkette sichern und Bezugsquellen aus verbündeten Staaten qualifizieren, sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. Die Technologien, die die moderne wirtschaftliche und nationale Sicherheit bestimmen - darunter Drohnen, autonome Systeme, KI-Infrastruktur, fortschrittliche Kernenergie und widerstandsfähige Energiespeicher - sind auf Materialien angewiesen, deren Lieferketten weiterhin stark im Ausland konzentriert sind. Focus ist gut positioniert, um zum Aufbau widerstandsfähigerer Lieferketten beizutragen, die diese Schwachstellen beheben.

Vorschlag im Rahmen der Initiative des US-Kriegsministeriums für kritische Mineralien eingereicht

Anfang dieses Jahres reichte Focus im Rahmen der Ausschreibung RPP-CM-26-01 - Domestic Processing Capabilities of Critical Minerals des Defense Industrial Base Consortium (DIBC) des DoW einen Vorschlag für das Lac-Knife-Projekt ein. Ziel der Ausschreibung ist es, die inländischen und verbündeten Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken, die US-amerikanische Verteidigungsanwendungen unterstützen.

Der Vorschlag stellte Lac Knife als Grundlage einer sicheren nordamerikanischen Graphitlieferkette dar. Diese stützt sich auf die hochgradige kanadische Naturgraphitressource des Projekts, die abgeschlossene NI-43-101-Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023, das skalierbare Entwicklungsprofil und die bestehende Verkehrsinfrastruktur. Der Vorschlag sah außerdem eine nachgelagerte Veredelung gemeinsam mit einem bewährten US-amerikanischen Projektpartner als Bestandteil einer integrierten grenzüberschreitenden Lieferkettenstrategie vor.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Vorschlag die Ziele der Initiative unterstützt und dieselben strategischen Prioritäten widerspiegelt, die durch die Executive Order bekräftigt wurden. Focus wird zu gegebener Zeit weitere Informationen über den laufenden Bewertungsprozess der US-Regierung bereitstellen.

Eine integrierte nordamerikanische Graphitplattform

Die integrierte nordamerikanische Graphitplattform von Focus vereint drei Kernkompetenzen, die sichere Lieferketten verbündeter Staaten unterstützen:

Hochwertige Graphitressourcen - Lac Knife, das nordamerikanische Naturflockengraphitprojekt mit dem höchsten Gehalt und einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie, sowie Lac Tetepisca, eine der größten Graphitressourcen auf dem amerikanischen Kontinent, bieten eine besondere Kombination aus kurzfristiger Entwicklungsreife und langfristiger Ressourcengröße. Damit bilden sie die Grundlage für eine sichere nordamerikanische Versorgung mit natürlichem Graphit.

Fortschrittliche Reinigung - Focus entwickelt ein elektrothermisches Reinigungsverfahren weiter, das ultrahochreinen Graphit produzieren soll, ohne die Säuren und Halogengase einzusetzen, die mit herkömmlichen chemischen Reinigungsverfahren verbunden sind.

Entwicklung fortschrittlicher Materialien - Focus treibt nachgelagerte Qualifizierungsprogramme für Batterie-, Verteidigungs-, Nuklear- und weitere fortschrittliche Industrieanwendungen voran. Im Rahmen strategischer Partnerschaften, darunter Kooperationen mit den in den USA ansässigen Technologiepartnern Charge CCCV LLC (C4V) und Forge Nano Inc. (Forge Nano), prüft das Unternehmen Möglichkeiten zur Herstellung von Batterieanodenmaterialien und anderen hochwertigen Graphitprodukten.

Jüngste Tests zeigten, dass Graphitkonzentrat aus Lac Knife durch thermische Reinigung eine Kohlenstoffreinheit von 99,9996 Gew.-% (5N+) erreichen kann**,** was seine Eignung als hochwertiger Ausgangsstoff für die Prüfung in anspruchsvollen Verteidigungs-, Nuklear-, Energiespeicher- und weiteren fortschrittlichen Industrieanwendungen unterstreicht.

Die Chance beginnt mit hochwertigem Graphitkonzentrat, reicht jedoch weit darüber hinaus, sagte Jason Latkowcer, Vice President, Corporate Development. Der außergewöhnliche Gehalt von Lac Knife gibt uns die Flexibilität, an mehreren Stellen der Lieferkette Werte zu schaffen - vom hochwertigen Konzentrat bis zu qualifizierten fortschrittlichen Materialien. Unser Gehalt schafft Wahlmöglichkeiten. Unsere Strategie schafft Werte.

Die integrierte nordamerikanische Graphitplattform von Focus wurde außerdem durch Zusagen der kanadischen Regierung für nicht verwässernde Finanzierungen in Höhe von rund C$15,4 Millionen unterstützt. Dazu gehört die Förderung der Technologie zur elektrothermischen Graphitreinigung sowie der Planung kritischer Infrastruktur für das Lac-Knife-Projekt.

Ausblick

Focus wird Lac Knife weiter durch das Genehmigungsverfahren führen und auf seine potenzielle Entwicklung zu einer der nächsten produzierenden Graphitminen Nordamerikas hinarbeiten. Das Unternehmen wird außerdem die technische Planung seiner elektrothermischen Reinigungstechnologie vorantreiben, die technischen Studien bei Lac Tetepisca weiterentwickeln und den Austausch mit Vertretern der US-Regierung sowie mit Partnern aus den Bereichen Verteidigung, Technologie und Industrie ausbauen. Damit sollen die Kundenqualifizierung unterstützt und sichere nordamerikanische und verbündete Graphitlieferketten gestärkt werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Inhalte wurden von Rejean Girard, P.Geo. (QC), President von IOS Geosciences Inc., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials gestaltet mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten von Weltklasse und modernster Batterietechnologie die Zukunft kritischer Mineralien neu. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife soll zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungswerkstoffindustrie werden.

Unser Projekt Lac Tetepisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, zu den größten und zugleich hochreinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu zählen. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus: Wir entwickeln umweltverträgliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unseren zum Patent angemeldeten, siliziumverstärkten sphärischen Graphit, der die Leistung und Effizienz von Batterien verbessern soll.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine umweltverträgliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit bildet den Kern unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit führenden Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein. Dadurch sollen die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten verringert und der Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft vorangetrieben werden.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter:

http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

Facebook: https://www.facebook.com/focusgraphite

X: https://x.com/focusgraphite

Investorenkontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

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Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen über Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen darstellen, dient der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Informationen. Diese basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen unter anderem zu folgenden Punkten: den erwarteten Auswirkungen der Executive Order des Weißen Hauses und der damit verbundenen US-amerikanischen Strategien für kritische Mineralien; dem Vorschlag des Unternehmens, der im Rahmen der Ausschreibung des Defense Industrial Base Consortium (DIBC) des US-Kriegsministeriums eingereicht wurde, sowie dessen laufender Bewertung; der Weiterentwicklung des Graphitprojekts Lac Knife, einschließlich Genehmigungsverfahren, technischer Planung, Infrastrukturentwicklung und möglicher zukünftiger Errichtung und Produktion; der Weiterentwicklung des Graphitprojekts Lac Tetepisca und der damit verbundenen technischen Studien; der Weiterentwicklung, Skalierung und Kommerzialisierung der elektrothermischen Graphitreinigungstechnologie des Unternehmens; der Produktion von hochreinem und ultrahochreinem Graphit sowie weiteren Graphitmaterialien mit höherer Wertschöpfung; der Qualifizierung, Validierung und Kommerzialisierung der Graphitprodukte des Unternehmens für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Nukleartechnik, Batterien, Energiespeicherung, fortschrittliche Fertigung und weiteren Industrien; der Entwicklung integrierter kanadisch-US-amerikanischer, nordamerikanischer und verbündeter Graphitwertschöpfungsketten; dem Erhalt und der Verwendung staatlicher Finanzierungen und Förderprogramme; der Fähigkeit des Unternehmens, strategische Partnerschaften, Kundenbeziehungen, Qualifizierungsprogramme, Lieferverträge, Abnahmevereinbarungen und weitere kommerzielle Möglichkeiten aufzubauen und auszuweiten; sowie dem Zeitpunkt, Umfang und den Ergebnissen zukünftiger technischer Programme, ingenieurtechnischer Aktivitäten, Kundenbewertungen und kommerzieller Initiativen.

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Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Originalmeldung unter dem folgenden Link aufrufen: https://www.newsfilecorp.com/release/306223/Focus-Graphite-Highlights-Strategic-Alignment-with-White-House-Executive-Order-to-Secure-U.S.-Defense-Supply-Chains

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