IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai veranstaltet heute Investoren-Calls mit Plattform-Demonstrationen

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai veranstaltet heute Investoren-Calls mit Plattform-Demonstrationen

Highlights

- Das Unternehmen veranstaltet heute eine Reihe von Investoren-Calls, bei denen es seine Plattform für räumliche Intelligenz live vorführen wird: die Erkennung von Anwesenheit, Bewegung, Stürzen und Vitalparametern durch Wände hindurch, ohne Kameras und ohne Wearables.

- Inturai geht mit einem unterzeichneten dreijährigen Master Services Agreement mit der Talius Group (ASX: TAL), ersten Aufträgen aus dem Verteidigungssektor und mehr als 70.000 adressierbaren Standorten bei bereits vertraglich gebundenen Kunden in die Gespräche.

- Zu den Telefonkonferenzen gehört eine aktualisierte Investorenpräsentation (Investor Deck), die sich mit der kommerziellen Entwicklung, Pilotprojekten im Verteidigungsbereich und der geplanten Übernahme von DomeCommand befasst.

Vancouver, British Columbia - 23. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute eine Reihe von Investoren-Calls veranstaltet, bei denen Plattform-Demonstrationen und ein aktualisiertes Investor Deck vorgestellt werden.

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Beide Veranstaltungen finden am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, statt und behandeln dieselben Themen.

Veranstaltung 1

APAC und Deutschland: Donnerstag, 23. Juli, um 10:00 Uhr CEST

Anmeldung: Klicken Sie hier, um sich anzumelden.

Veranstaltung 2

Vancouver: Donnerstag, 23. Juli, um 9:00 Uhr PDT

Toronto: Donnerstag, 23. Juli, um 12:00 Uhr EDT

Deutschland: Donnerstag, 23. Juli, um 18:00 Uhr CEST

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Die Investoren können die Plattform im Einsatz in der Altenpflege erleben und erhalten einen ersten Einblick in die Übernahme von DomeCommand. Die KI von Inturai liest die bereits in jedem Gebäude vorhandenen Funk- und WLAN-Signale und wandelt sie in operative Erkenntnisse um: Wer ist anwesend, wie bewegen sich die Personen, atmen sie, liegt ein Problem vor? Keine Kameras. Keine Wearables.

Die Technologie geht derzeit von der Validierung in die Implementierung über. Am 30. Juni 2026 schloss das Unternehmen ein dreijähriges Master Services Agreement mit der Talius Group (ASX: TAL) ab, einem führenden Anbieter von Technologie für die Alten- und Behindertenpflege, der in Australien, Neuseeland, Singapur, dem Vereinigten Königreich und darüber hinaus tätig ist und mehr als 50.000 Haushalte überwacht. Auf den Märkten für Verteidigung und nationale Sicherheit erhielt das Unternehmen erste Aufträge und treibt Piloteinsätze bei militärischen Dienstleistern im Vereinigten Königreich, in Kanada und in Nordamerika voran.

Mit den heutigen Materialien erhalten die Investoren zudem aktuelle Informationen über die geplante Übernahme von DomeCommand, einer KI-gestützten Kommandozentrale für Drohnenabwehr, die die Sensordaten von Inturai in koordinierte Maßnahmen umsetzt, wobei jede Entscheidung von einem menschlichen Bediener freigegeben wird.

Investor-Relations-Unterstützung

Inturai freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Public Eye Consulting (Public Eye) beauftragt hat, auf seinem Telegram-Kanal Empfehlungen und Updates zum Unternehmen für den deutschsprachigen Markt bereitzustellen. Die Vereinbarung mit Public Eye hat eine Laufzeit von drei (3) Monaten, beginnend am 22. Juli 2026, und Public Eye erhält ein Honorar in Höhe von 8.250 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Geschäftsführer von Public Eye, Karsten Busche, ist unter der Adresse Regener Str. 47, 10318 Berlin, Deutschland, und per E-Mail unter info@publiceye-consulting.com erreichbar.

Inturai gibt ferner bekannt, dass es Hillside Media and Consulting Inc. (Hillside) beauftragt hat, für einen Zeitraum von drei (3) Tagen ab dem 27. Juli 2026 Leistungen in den Bereichen Content- und Videoentwicklung, SEO/PPC, E-Mail- und SMS-Marketing, Webentwicklung, Medieneinkauf und -vertrieb und Werbung zu erbringen. Hillside erhält für diese Dienstleistungen 31.500 CAD. Stephen Giberson, CEO von Hillside, hat seinen Sitz in der 474 Main Street in Penticton, British Columbia, E-Mail: hillsideconsultingmedia@gmail.com.

Sowohl Public Eye als auch Hillside stehen in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen, und keine der beiden Parteien hält Wertpapiere von Inturai.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, Smart Homes und Industrieanwendungen bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com. Für Anlegeranfragen:

Im Namen des Board of Directors

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

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