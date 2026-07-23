IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One: Detailplanung für LFP-Kapazitätserweiterung in Candiac zu 85 Prozent abgeschlossen

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One: Detailplanung für LFP-Kapazitätserweiterung in Candiac zu 85 Prozent abgeschlossen

Highlights

- Die detaillierte Planung ist Mitte Juli 2026 zu 85 Prozent abgeschlossen

- 95 Prozent der Ausrüstung (wertmäßig) - und 100 Prozent der IP-sensiblen Ausrüstung - werden aus Kanada, den USA und der EU bezogen

- Die bestehende Anlage mit einer Kapazität von rund 200 Tonnen pro Jahr (tpa) ermöglicht die Lieferung kleiner Mengen an Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Energiespeicherung sowie eine kontinuierliche Produkt- und Prozessverbesserung

- Die auf rund 800 tpa erweiterte Kapazität automatisiert die bewährte Serienproduktion und ermöglicht die Entnahme umfangreicher Probenmengen, was den Abschluss größerer Kundenverträge, die Erteilung von Lizenzen für Anlagenkonstruktionen sowie Joint-Venture-Möglichkeiten unterstützt

Vancouver (Kanada), den 23. Juli 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich, einen weiteren Fortschrittsbericht zu seinem Projekt zum Ausbau der Produktionskapazitäten für Lithium-Eisenphosphat (LFP) am Standort Candiac vorlegen zu können, durch das die Gesamtproduktionskapazität auf rund 800 Tonnen pro Jahr (tpa) erhöht wird.

Update zum Erweiterungsprojekt

Im Anschluss an den Bericht vom 17. März 2026 freut sich das Unternehmen mitteilen zu können, dass die Detailplanung (Detailed Engineering) Mitte Juli 2026 zu 85 Prozent abgeschlossen war und das Erweiterungsprojekt weiterhin im Zeitplan liegt.

Die Bestellungen für die wichtigsten Anlagen wurden im März 2026 abgeschlossen. Ein Teil der Anlagen wurde bereits versandt, erste Lieferungen sind bereits im Werk Candiac eingetroffen. Die Lieferanten für die verbleibenden kleineren Anlagen wurden ausgewählt; die letzten Bestellungen sollen voraussichtlich bis Ende August 2026 abgeschlossen werden. Gemessen am Beschaffungswert werden rund 95 Prozent der Projektausrüstung - sowie 100 Prozent der IP-sensiblen Anlagen - aus Kanada, den USA und der EU bezogen. Das Projekt verläuft weiterhin planmäßig. Die Inbetriebnahme der erweiterten Produktionskapazität ist weiterhin für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Da wir Mitte Juli bereits einen Projektfortschritt von 85 Prozent erreicht haben, gehen wir davon aus, das Projekt termingerecht und im Rahmen des Budgets abzuschließen, erklärt Denis Geoffroy, Chief Operating Officer von Nano One. Unsere derzeit vertraglich gesicherten Finanzierungsprogramme, für die uns noch rund 24 Millionen CAD* zur Verfügung stehen, sowie unser Betriebskapital sichern die vollständige Finanzierung dieses Investitionsprojekts bis zu seiner Fertigstellung.

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Bild: Das Werk von Nano One in Candiac - Die Planungsarbeiten für den Ausbau der Demonstrationsanlage waren Mitte Juli 2026 zu 85 Prozent abgeschlossen.

Bestehende Produktion und Skalierung in Candiac

Die Anlage in Candiac demonstriert das One-Pot-Verfahren in vollmaßstäblichen, für die Produktion ausgelegten Anlagen, wodurch die Einführung risikominimiert und das Lizenz- und Joint-Venture-Modell Design One Build Many von Nano One ermöglicht wird. Die Erweiterung integriert und automatisiert einen bestehenden 20 m³-Reaktor in Vollmaßstab, dessen Design modular repliziert werden kann. Daneben generieren die Produktionslinien kommerzielle Umsätze und unterstützen die Qualifizierung von Kundenproben, die Produkt- und Prozessverbesserung sowie die Validierung von Rohstoffen.

Die Anlage in Candiac umfasst mehrere One-Pot-Produktionslinien im Front-End-Bereich, die gemeinsame nachgelagerte Verarbeitungsanlagen speisen und jeweils für eine bestimmte Aufgabe ausgelegt sind. Nach Inbetriebnahme der Erweiterung beträgt die Gesamtkapazität der Anlage rund 800 Tonnen pro Jahr (tpa):

- rund 200 tpa Pilotlinie - unterstützt die Probenvalidierung, um kleinere Abnahmemengen für Kunden aus den Bereichen Verteidigung sowie Energiespeichersysteme zu sichern und bereitzustellen; durch die Produktion kleinerer Chargen werden Kosten gesenkt und eine kontinuierliche Produkt- und Prozessverbesserung ermöglicht

- rund 800 tpa Demonstrationsanlage - die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 geplant; damit steigt die Gesamtkapazität auf rund 800 tpa und ermöglicht die Produktqualifizierung anhand von C-Proben in den Mengen, die für Abnahmevereinbarungen mit Großkunden erforderlich sind.

Eine C-Probe ist erforderlich, um die Produktionsreife nachzuweisen, und besteht in der Regel aus mehreren Chargen zu je 1 Tonne. Ziel ist es, den Endkunden die Gewissheit zu geben, dass das Material wiederholbar im oder nahe dem Produktionsmaßstab hergestellt werden kann - unter Verwendung der für die Serienproduktion vorgesehenen Anlagen und Prozesse sowie unter Einsatz der bestehenden Qualitätskontroll- und -sicherungssysteme.

Design One Build Many - Lizenzierung und Partnerschaften

Das Design One Build Many-Modell von Nano One senkt die Hürden für die Einführung der Technologie. Ein Kathodenhersteller kann die One-Pot-Technologie nutzen, ohne die damit verbundenen Vorlaufzeiten und Vorabinvestitionen für den Aufbau einer eigenen Demonstrationsanlage in Kauf nehmen zu müssen, und die von ihm belieferten Zellhersteller arbeiten weiterhin mit ihren bestehenden Partnern in der Lieferkette zusammen.

Das Lizenzmodell ist flexibel: Kunden mit einem bevorzugten Engineering-Anbieter können die One-Pot-Technologie direkt von Nano One lizenzieren und die Produktionslinie bis zur endgültigen Investitionsentscheidung planen, während diejenigen, die eine umfassendere Lösung suchen, das gemeinsam mit Worley entwickelte integrierte CAM-Paket erwerben können.

Das CAM-Paket umfasst eine One-Pot-Produktionslinie auf Machbarkeitsniveau mit vorqualifizierten Anlagenlieferanten und Rohstoffquellen. Das Technologielösungsteam von Worley unterstützt die Projektdurchführung sowie -umsetzung und hilft den Kunden dabei, die Risiken ihrer Investition zu minimieren. Beide Wege werden durch die Anlage in Candiac unterstützt, in der Kunden Validierungszyklen mit Proben durchführen können, um sich große Abnahmemengen zu sichern, bevor sie eine eigene Anlage errichten. Dies wird durch Schulungen für das Betriebspersonal ergänzt, die auf dem LFP-Fertigungs-Know-how von Nano One basieren - wodurch Anlaufkosten und Risiken reduziert werden.

* gemäß dem jüngsten veröffentlichten Finanzbericht des Unternehmens für das 1. Quartal 2026

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Im Allgemeinen sind alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Zeitplans, der Kosten, des Umfangs und der Fertigstellung der Erweiterung der Anlage in Candiac sowie der Inbetriebnahme einer Kapazität von ca. 800 tpa im ersten Halbjahr 2027; die Erwartung, dass das Projekt termingerecht und im Rahmen des Budgets abgeschlossen und bis zur Fertigstellung aus vertraglich vereinbarten Finanzierungsprogrammen (einschließlich ca. 24 Millionen Dollar an noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln) sowie aus Betriebskapital finanziert wird; die erwarteten Vorteile und die Leistung des One-Pot-Verfahrens; die Fähigkeit der erweiterten Kapazität, großvolumige Probenahmen, Kundenqualifizierungen, Abnahmeverträge, die Genehmigung von Anlagenentwürfen und Joint-Venture-Möglichkeiten zu unterstützen; sowie die Design One Build Many-Strategie des Unternehmens und seine Kooperationen mit Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, angestrebt, potenziell oder Abwandlungen solcher Begriffe oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Projektverzögerungen, Kostenüberschreitungen und Herausforderungen bei der Umsetzung in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Hochfahren; die Verfügbarkeit und rechtzeitige Inanspruchnahme vertraglich vereinbarter Finanzmittel sowie die Erfüllung der damit verbundenen Meilensteine; die Leistungsfähigkeit und die Skalierung des One-Pot-Verfahrens; den Zeitpunkt und die Umwandlung von Kundenmustertests und -qualifizierungen in kommerzielle Vereinbarungen; die Lizenz-, Joint-Venture- und Lieferkettenstrategien des Unternehmens; allgemeine und globale wirtschaftliche, marktbezogene und regulatorische Veränderungen; den Bedarf des Unternehmens an zusätzlichem Kapital und dessen Verfügbarkeit; den Wettbewerb sowie Veränderungen bei Batteriechemien und der Nachfrage; sowie die weiteren Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular und im MD&A von Nano One sowie in den jüngsten Wertpapiermeldungen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich davon abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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