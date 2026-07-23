IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech schließt mit dem Erwerb eines in vier US-Bundesstaaten zugelassenen Landvermessungsunternehmens aus Ohio die 26. Übernahme im Drone-as-a-Service-Bereich ab

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech schließt mit dem Erwerb eines in vier US-Bundesstaaten zugelassenen Landvermessungsunternehmens aus Ohio die 26. Übernahme im Drone-as-a-Service-Bereich ab

Der erste Standort in Ohio - und dem mittlerweile 12. US-Bundesstaat - eröffnet weitere Chancen für das DaaS-Geschäft in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Energie und öffentliche Bauvorhaben

Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von BA Land Professionals LLC mit Sitz in Dayton (Ohio), einem Vermessungsunternehmen, das in Ohio, Kentucky, Tennessee und North Carolina zugelassen ist, abgeschlossen hat. Diese ist die bis dato 26. Übernahme von ZenaTech im Drone-as-a-Service-Bereich und der erste Standort in Ohio. Damit wird die Präsenz des Unternehmens in den USA in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Energie und öffentliche Bauvorhaben auf 12 Bundesstaaten erweitert.

Unsere Übernahme in Ohio eröffnet uns Zugang zu gleich vier Bundesstaaten, was genau die Art von Hebel ist, mit dem wir unsere Strategie vorantreiben wollen, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Die Geschäftsführung von BA Land Professionals verfügt über insgesamt 40 Jahre Erfahrung im Vermessungswesen und über langjährige Beziehungen in verschiedenen Sektoren, was uns eine etablierte und vertrauenswürdige Plattform für die Einführung unseres Drohnen- und LiDAR-Angebots in einer Region mit beträchtlicher Aktivität in den Bereichen Bau, Infrastruktur und Energie verschafft. Dies ist unsere 26. Übernahme, was von der anhaltenden Umsetzung unserer Roll-up-Strategie zeugt, die auf den Aufbau eines nationalen Netzwerks von Drone-as-a-Service-Standorten ausgerichtet ist, das sich auf etablierte Kunden und Umsätze stützt.

BA Land Professionals ist ein Full-Service-Landvermessungsunternehmen, das enge Beziehungen zu Kunden im Bauwesen sowie den Bereichen Energie, Industrie und Regierung unterhält. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Landvermessung, Bauvermessung, topografische Vermessungen und Grenzvermessungen, ALTA/NSPS-Vermessungen, drohnengestützte und LiDAR-Kartierungen sowie GPS-Kontrolldienstleistungen unter Einsatz einer Vielzahl der effizientesten Technologien wie robotische Totalstationen, GNSS-Instrumente, Drohnen und Scantechnologien.

Ohio bietet auf Grundlage der umfassenden und vielfältigen Aktivitäten des Bundesstaates in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Fertigung, Energie und Landwirtschaft eine bedeutende Möglichkeit für die Erweiterung des Drone-as-a-Service-Geschäfts von ZenaTech. Das Unternehmen will vor allem drohnengestützte Dienstleistungen über seine ZenaWorx-Plattform anbieten, einschließlich Baufortschrittsüberwachung und 3D-Standortkartierungen, Landvermessung und Geomatik, Inspektionen von Versorgungs- und Stromleitungen, Überwachung von Industrieanlagen, Transportinfrastruktur und Öl- und Gasinfrastruktur sowie Präzisionslandwirtschaft. Nach Ansicht von ZenaTech schaffen die wachsenden Branchen der Rechenzentren, fortschrittlichen Fertigung, Logistik und Energie in Ohio in Verbindung mit laufenden Infrastrukturinvestitionen beträchtliche Chancen für die Bereitstellung wiederkehrender technologiegestützter Drohnendienste, die die Transparenz, die Geschwindigkeit, die Sicherheit, die Genauigkeit und die Kosteneffizienz von Projekten für Kunden im ganzen Bundesstaat verbessern.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech bietet Unternehmens- und Behördenkunden einen bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und hochwertigeren schlüsselfertigen, vor Ort bereitgestellten drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Aufgaben in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Instandhaltung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft - ohne die Investitionskosten oder den betrieblichen Aufwand, die mit dem Besitz einer Drohne verbunden sind. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die derzeit noch Low-Tech-Verfahren nutzen und reif für Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk mit Standorten in Gemeinden auf, das auf einem bestehenden Kundenstamm und bestehenden Umsätzen aufbaut. Dies ermöglicht eine Drohnenintegration der nächsten Generation, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Datengewinnung und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf den Ausbau seines internationalen Geschäfts und Standortnetzwerks sowie auf die Einbindung von Drohnen und neuen Dienstleistungen.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-Geschäft (DaaS) sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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