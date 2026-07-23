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Klenico Health und MedicalSwitzerland bringen mentale Gesundheit auf die HealthCard®



23.07.2026 / 08:30 CET/CEST





Pressemitteilung

Klenico Health und MedicalSwitzerland bringen mentale Gesundheit auf die HealthCard®

Klenico Health, Spin-off der Universität Zürich und spezialisiert auf digitale Diagnostik im Bereich psychische Gesundheit, und MedicalSwitzerland, Anbieterin der patentierten HealthCard®, geben heute den Start einer strategischen Partnerschaft bekannt. Künftig wird der Mental Health Check von Klenico in die HealthCard®-Plattform integriert. Nutzerinnen und Nutzer erhalten damit erstmals Zugang zu ihren physischen und psychischen Gesundheitsdaten an einem Ort – ein weiterer Schritt hin zu einem echten One-Stop-Shop für die eigene Gesundheit.

Zürich, 23. Juli 2026 – Medizinische Informationen liegen in der Schweiz häufig verstreut über verschiedene Praxen, Kliniken und Systeme, die nicht miteinander kommunizieren. Das hat spürbare Folgen: Studien zeigen ein deutlich erhöhtes Risiko, während eines Spitalaufenthalts zu sterben, wenn Patientenakten fragmentiert vorliegen. Ähnlich gross ist der Nachholbedarf bei der psychischen Gesundheit: Laut einer AXA-Studie (2026) leidet jeder vierte Mensch in der Schweiz an einer psychischen Erkrankung, bei jungen Erwachsenen sind es 39 Prozent. Die volkswirtschaftlichen Kosten dafür beziffert das Bundesamt für Gesundheit auf über sieben Milliarden Schweizer Franken pro Jahr. Die Partnerschaft von Klenico und MedicalSwitzerland setzt an beiden Herausforderungen gleichzeitig an.

Ein zentraler Zugang zu physischer und psychischer Gesundheit

Die von MedicalSwitzerland entwickelte und patentierte HealthCard® funktioniert über NFC-Technologie und macht medizinische Daten wie Allergien, Medikamente oder Vorerkrankungen im Notfall sofort abrufbar – kontrolliert durch die Patientinnen und Patienten selbst. Mit der Integration von Klenico erweitert sich dieses Angebot nun um die psychische Gesundheit: Nutzerinnen und Nutzer der HealthCard® erhalten Zugang zum zertifizierten digitalen Fragebogen von Klenico, der Symptome und Belastungen strukturiert erfasst und in einer visuellen Symptomkarte darstellt. Bei Bedarf folgt ein Videogespräch mit einer Fachperson, die eine erste Einschätzung vornimmt und zu passenden Massnahmen weiterleitet – bevor sich Beschwerden chronifizieren.

Laura Henrich, CEO von Klenico, erklärt: «Körperliche und mentale Gesundheit hängen eng zusammen – es macht keinen Sinn, sie getrennt zu betrachten. Mit MedicalSwitzerland können wir unseren Mental Health Check erstmals direkt dort verfügbar machen, wo Menschen ohnehin ihre Gesundheitsdaten verwalten, und ihnen so früher die passende Unterstützung bieten.»

Gemeinsames Wachstum in der Schweiz und international

Die Partnerschaft startet im Juli und wird auf Basis eines Revenue-Share-Modells betrieben. Es ist die Bearbeitung internationaler Märkte vorgesehen: MedicalSwitzerland verhandelt bereits mit mehreren afrikanischen Ländern über die Einführung der HealthCard® und wird Klenicos Mental Health Check zu einem festen Bestandteil dieser Angebote machen. Damit erschliesst Klenico neue Regionen, in denen der Zugang zu psychischer Versorgung bislang stark eingeschränkt ist.

Jennifer Urwyler, CEO von MedicalSwitzerland, sagt dazu: «Meine Vision ist ein Gesundheitssystem, das weniger fragmentiert ist und Menschen ein vollständiges Bild ihrer eigenen Gesundheit gibt. Mit Klenico kommen wir diesem Ziel einen grossen Schritt näher – körperliche und mentale Gesundheit gehören für uns von Anfang an zusammen.»

Für Klenico ist die Zusammenarbeit mit MedicalSwitzerland ein bedeutender Meilenstein. Aufbauend auf bestehenden Kooperationen mit Krankenversicherern und Telemedizinanbietern in der Schweiz und Deutschland erschliesst Klenico mit MedicalSwitzerland einen neuen Kanal direkt an der physischen Gesundheitsversorgung – und perspektivisch neue Märkte ausserhalb Europas. Damit unterstreicht Klenico seine Position als führende Plattform für digitale Diagnostik im Bereich psychische Gesundheit im deutschsprachigen Raum.

Medienkontakt

Klenico

Inês Lopes, Lead Marketing and Customer Success

ines.pachecolopes@klenico.com

www.klenico.com

MedicalSwitzerland

Jennifer Urwyler, CEO

jennifer@medicalswitzerland.ch

www.medicalswitzerland.com

Über Klenico Health

Klenico ist ein Spin-off der Universität Zürich und spezialisiert auf digitale Diagnostik im Bereich psychische Gesundheit. Die CE-zertifizierte Software von Klenico erfasst Symptome umfassend, visualisiert sie in einer strukturierten Symptomkarte, generiert Diagnosevorschläge und unterstützt Fachpersonen dabei, schnell eine zielgerichtete Therapie einzuleiten. Das Unternehmen richtet sich auch direkt an Betroffene und arbeitet mit einer wachsenden Zahl an Partnern in Deutschland und der Schweiz. Damit trägt Klenico dazu bei, digitale Zugänge zu psychischer Versorgung zu schaffen und Betroffene schneller an die passende Unterstützung weiterzuleiten.

Über MedicalSwitzerland

MedicalSwitzerland AG wurde 2023 von Jennifer Urwyler gemeinsam mit einem in der Schweiz tätigen Arzt gegründet. Das Unternehmen hat mit der HealthCard® eine patentierte, NFC-basierte Lösung entwickelt, mit der Nutzerinnen und Nutzer ihre medizinischen Daten – darunter Berichte, Laborresultate, Bildgebung und Impfausweise – sicher speichern und im Bedarfsfall unkompliziert abrufbar machen. Über die Plattform lassen sich zudem virtuelle Arztkonsultationen vereinbaren. MedicalSwitzerland beschäftigt ein Kernteam von rund zehn Mitarbeitenden sowie ein internationales Netzwerk aus Agenten, Kliniken und NGOs und ist unter anderem auch in Afrika aktiv, wo der Zugang zu elektronischen Gesundheitsdaten bislang stark eingeschränkt ist.

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