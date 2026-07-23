Kühne+Nagel schraubt Gewinnziel nach oben

Frankfurt, 23. ⁠Jul (Reuters) - Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel (K+N) hat nach Zuwächsen im zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Das Unternehmen rechnet für 2026 nun mit ‌einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von 1,35 bis 1,55 Milliarden Franken, wie es am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte ⁠der ⁠Konzern, der seinen Ausblick zuletzt im April erhöht hatte, 1,25 bis 1,40 Milliarden Franken in Aussicht gestellt. Als Grund für den Optimismus nannte Kühne+Nagel vor allem gute Geschäfte in der Luftfracht sowie ‌eine Effizienzsteigerung durch den Einsatz von ‌Künstlicher Intelligenz. Mit der neuen Prognose übertrifft der Konzern die Erwartungen der Analysten. Diese hatten im Mittel ⁠mit einem operativen Gewinn von 1,41 Milliarden Franken für ‌das Gesamtjahr gerechnet.

Im abgelaufenen ⁠Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 6,6 Milliarden Franken. Das operative Ergebnis legte um elf ‌Prozent auf 381 Millionen ⁠Franken zu, während der ⁠Reingewinn um zehn Prozent auf 276 Millionen Franken kletterte. "Die Geschäftsentwicklung der Kühne+Nagel-Gruppe im zweiten Quartal 2026 hat stark an Momentum gewonnen", erklärte Konzernchef Stefan Paul. Insbesondere die Luftfracht habe mit einem um 35 Prozent gesteigerten operativen Ergebnis ein hervorragendes Quartal verzeichnet.

(Bericht von Sabine Wollrab. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)