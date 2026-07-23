Kultur und Vögel: EZB präsentiert Endauswahl der Designs für neue Banknoten

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Maria Callas, Ludwig van Beethoven oder vielleicht Vögel und Flüsse: Repräsentanten europäischer Kultur oder Tiermotive und stilisierte Flusslandschaften könnten künftig neue Euro-Scheine zieren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag die in die Endauswahl ‌gekommenen Gestaltungsvorschläge für die nächste Euro-Banknotenserie vorgestellt. Diese Gestaltungsvorschläge beruhen auf zwei verschiedenen Themen – "Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel" – sowie damit verbundenen ⁠Motiven, die ⁠diese Themen illustrieren sollen. Die EZB hat außerdem eine öffentliche Umfrage gestartet, bei der die Menschen in ganz Europa ihr Feedback abgeben können. Parallel dazu wird ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut eine separate Umfrage mit denselben Fragen bei einer repräsentativen Stichprobe von Bürgern des Euroraums ‌erheben. Die EZB wird einen Bericht über ‌die Ergebnisse beider Umfragen veröffentlichen, sobald das endgültige Gestaltungskonzept ausgewählt worden ist. Die endgültige Entscheidung über die Gestaltung der neuen Banknoten wird das EZB-Gremium ⁠voraussichtlich gegen Jahresende fällen.

Der EZB-Rat wird sich auf verschiedene Informationen stützen, ‌unter anderem die Schlussfolgerungen der Jury ⁠des Design-Wettbewerbs, eine technische Bewertung sowie die Ergebnisse der beiden Umfragen. Das ausgewählte Design wird dann weiter ausgearbeitet und getestet, bevor es in die Produktion geht. Die Banknoten der ‌neuen Serie werden voraussichtlich in ⁠den darauffolgenden Jahren in Umlauf gebracht. ⁠Die Euro-Banknoten der vorherigen Serien werden ihren Wert behalten und neben der neuen Serie in Umlauf bleiben. Dies ist die erste vollständige Neugestaltung der Euro-Banknoten seit ihrer Ausgabe im Jahr 2002. Euro-Banknoten seien mehr als ein Zahlungsmittel – sie seien eine der greifbarsten Ausdrucksformen Europas, so EZB-Chefin Christine Lagarde: "Durch Designs, die Schönheit und Sinn in sich vereinen, werden sie unsere gemeinsame Identität stärken."

(Bericht ⁠von Reinhard Becker, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)