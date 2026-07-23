Kuwait meldet Drohnenangriff auf Grenzübergang zum Irak

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Ein Grenzübergang zwischen Kuwait und dem Irak ist nach Angaben des kuwaitischen Verteidigungsministeriums von Drohnen angegriffen worden. Bei dem Angriff auf den Grenzübergang al-Abdali seien Sachschäden entstanden, Verletzte habe es nicht gegeben, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Kuwait machte zunächst keine Angaben dazu, wer für den Angriff verantwortlich war.

Die irakische Nachrichtenagentur INA meldete unterdessen, dass Kuwait den Grenzübergang vorübergehend geschlossen habe.

Seit der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran stand Kuwait erneut mehrfach unter Beschuss. In dem Golfstaat sind wie in anderen Ländern der Region US-Truppen stationiert, die wiederholt zum Ziel iranischer Vergeltungsangriffe geworden sind./arj/DP/jha