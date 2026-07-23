Lkw-Bauer atmen auf: US-Markt kommt wieder in Fahrt

München/Frankfurt, 23. Jul (Reuters) - ⁠Nach einem harten Jahr unter dem Zollgewitter von US-Präsident Donald Trump zeichnet sich für die deutschen Lkw-Hersteller auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt eine Wende ab. Eine deutlich anziehende Nachfrage dort veranlasste die VW-Tochter Traton ebenso wie Daimler Truck, den US-Marktführer von Schwerlastern, ihre Jahresprognosen etwas zu erhöhen. "Der Konjunkturzyklus im Lkw-Sektor zeigt nach oben - insbesondere in Europa und den USA", sagte Traton-Chef Christian Levin am Donnerstag. Im zweiten ‌Quartal verdreifachte sich bei der US-Tochter International Motors der Auftragseingang, nachdem die Flottenkunden sich 2025 wegen Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen stark gestiegener US-Zölle mit Anschaffungen zurückgehalten hatten.

Nach Einschätzung der Analysten von Jefferies wird der US-Markt im kommenden Jahr ⁠gut laufen. Dabei werde ⁠die Lockerung von Umweltvorschriften unter US-Präsident Donald Trump helfen, weil das die Herstellungskosten dämpft. Levin schränkte aber ein, dass es sich bisher vor allem um aufgestaute Nachfrage nach Ersatz für alte Trucks handeln dürfte. Das Frachtvolumen lege nämlich nicht zu, womit die Flotten nicht expandieren müssten.

Für das laufende Jahr rechnet die Holding für MAN, Scania, den US-Hersteller International Motors und die südamerikanischen Lkw-Marken von VW nun mit einer bereinigten operativen Umsatzrendite von 6,3 bis 7,3 Prozent. Das Vorjahresniveau ist nun die Untergrenze. Auch ‌die Verkaufszahlen sollen 2026 mindestens auf Vorjahresniveau liegen oder sogar bis zu sieben ‌Prozent darüber. Bisher hatte Traton auch ein Minus von bis zu fünf Prozent für möglich gehalten.

"Wir gehen weiterhin von einem stärkeren zweiten Halbjahr aus", sagte Traton-Finanzvorstand Michael Jackstein. Der starke Auftragseingang werde sich vor allem in einem Endspurt im vierten Quartal niederschlagen. Im ersten Halbjahr legte ⁠der Auftragseingang um 30 Prozent auf 181.900 Lkw und Busse zu. Die Verkaufszahlen lagen mit 151.500 Fahrzeugen aber ein Prozent unter ‌Vorjahr. Der Umsatz stagnierte bei 22,0 (21,9) Milliarden Euro. Das bereinigte operative ⁠Ergebnis lag mit 1,54 (1,37) Milliarden Euro über dem Vorjahreswert.

Mit Blick auf den deutschen Markt zeigte sich Traton-Chef Levin dagegen ernüchtert. Der Auftragseingang schrumpfte hier um acht Prozent: "Wir wundern uns sehr", sagte er. Die Rüstungs- und Infrastruktur-Programme der Bundesregierung schlügen nicht an. "Das Geld sickert noch nicht durch. Aber das ist eher eine Frage der Zeit."

ZOLLERSTATTUNG WINKT

Auch Daimler ‌Truck und Volvo waren zuletzt zuversichtlicher mit Blick auf den Absatz ⁠in den USA geworden. Daimler sicherte sich außerdem schon ⁠eine Zollerstattung. In einem komplizierten Verfahren werden in den USA gefertigte Teile in Lkw von den Zöllen, die auf in Mexiko gefertigte Fahrzeuge entfallen, herausgerechnet. Traton ist Jackstein zufolge noch im Gespräch mit den US-Behörden. Daimler Truck hob die Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) am Mittwochabend um 400 Millionen Euro auf 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro an.

Im zweiten Quartal blieb Daimler anders als Traton aber im Rückwärtsgang: Bei leicht rückläufigem Umsatz sank der bereinigte Betriebsgewinn um ein Viertel auf 838 Millionen Euro und lag damit noch unter der Analystenerwartung. In Nordamerika, wo Daimler mit den Marken Freightliner und Western Star Marktführer ist, ging der Gewinn weiter zurück - um ein Drittel auf 435 Millionen Euro. Der verbesserte Ausblick verschaffte den Aktien Rückenwind - ⁠die Titel von Daimler legten um mehr als vier Prozent zu, die von Traton um über acht Prozent.

(Bericht von Alexander Hübner und Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)