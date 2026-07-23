Leonteq AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Medienmitteilung: Leonteq kehrt im ersten Halbjahr 2026 in die Gewinnzone zurück



23.07.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ KEHRT IM ERSTEN HALBJAHR 2026 IN DIE GEWINNZONE ZURÜCK

Zürich, 23. Juli 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Halbjahr 2026, in Einklang mit der Guidance

Der Betriebsertrag von CHF 111.6 Millionen reflektiert einen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10% höheren Kommissions- und Dienstleistungsertrag sowie positive Beiträge aus Absicherungsgeschäften

Der Geschäftsaufwand sank im Vergleich zur Vorjahresperiode um 10% auf CHF 99.2 Millionen, was die positiven Auswirkungen des vor einem Jahr eingeleiteten Kostenprogramms widerspiegelt

Konzerngewinn stieg gegenüber Vorjahresperiode um 37% auf CHF 12.7 Millionen

Weiterhin starke CET1-Kapitalquote von 16.5%

Wachstum in allen Regionen; «ROE»-Strategie zeigt Wirkung

Transaktionsvolumen von CHF 15.9 Milliarden (+ 10% im Vergleich zum Vorjahr)

Weiterer Roll-out der neuen Generation von AMCs führte zu einem annualisierten Netto-Neugeldwachstum von 9%

Ausbau des Retail-Flow-Geschäfts in der Schweiz (Transaktionsvolumen stieg um das 15-Fache auf CHF 170 Millionen); Vorbereitung der Markteinführung des Retail-Flow-Geschäfts in Deutschland weit fortgeschritten

Bedeutender Beitrag aus der Region Asien & Naher Osten mit einem Anstieg des Kommissions- und Dienstleistungsertrags um 57% gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Ausblick

Die Geschäftsleitung fokussiert sich weiter auf die disziplinierte Umsetzung der Wachstumsinitiativen

Guidance für das Gesamtjahr bestätigt

Die Absicht, Anfang 2027 einen Aktienrückkauf zu lancieren, wird bestätigt, vorausgesetzt die CET1-Kapitalquote liegt deutlich über 15%; der Verwaltungsrat wird eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre im Umfang des Konzerngewinns für das Jahr 2026 in Betracht ziehen

Christian Spieler, CEO von Leonteq: «Unsere Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 belegen die Fortschritte, die Leonteq auf mehreren Ebenen gemacht hat: Wir haben zweistellige Wachstumsraten beim Transaktionsvolumen und bei den Kommissions- und Dienstleistungserträgen erzielt, unsere Kostenbasis deutlich gesenkt und unsere starke Kapitalposition beibehalten. Die rasche Rückkehr in die Gewinnzone widerspiegelt die erfolgreiche Umsetzung der Massnahmen und Initiativen, die wir ergriffen haben. Der kürzlich erfolgte Abschluss aller hängigen regulatorischen Altlasten hat sich umgehend positiv ausgewirkt, und wir erwarten, dass sich diese Dynamik fortsetzt und weiteres Wachstum unterstützen wird. Auch wenn noch einiges zu tun bleibt, sind wir auf dem richtigen Weg und werden unsere strategischen Prioritäten weiterhin zielgerichtet und diszipliniert umsetzen.»



Übersicht ausgewählter Positionen der Erfolgsrechnung

In CHF Millionen H1 2026 H2 2025 H1 2025 Δ vs. H1 2025 Δ vs. H2 2025 Betriebsertrag 111.6 48.0 124.3 (10%) 133% davon Kommissions- und Dienstleistungserträge 96.8 90.5 88.0 10% 7% davon Handelsergebnis 13.4 (42.6) 39.5 (66%) k. A. Geschäftsaufwand (99.2) (95.3) (109.7) (10%) 4% Gewinn / (Verlust) vor Steuern 12.2 (47.4) 14.1 (13%) k. A. Konzerngewinn / (-verlust) 12.7 (43.0) 9.3 37% k. A.



Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Halbjahr 2026, in Einklang mit der Guidance

Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete Leonteq eine deutliche Verbesserung der Qualität ihrer Ertragszusammensetzung. Dank einer sich seit dem zweiten Halbjahr 2025 kontinuierlich verbessernden Kundenstimmung verzeichnete das Unternehmen einen anhaltenden Anstieg der Kundenaktivität und des Kommissions- und Dienstleistungsertrags. Gleichzeitig resultierte aus den Absicherungsgeschäften ein positiver Beitrag, wenn auch unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums, der durch den kurzfristigen Anstieg der Marktvolatilität im April 2025 geprägt war.

Unterstützt durch den Anstieg des Transaktionsvolumens um 10% auf CHF 15.9 Milliarden stiegen die Kommissions- und Dienstleistungserträge im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10% und gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 um 7% auf CHF 96.8 Millionen. Das Handelsergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 13.4 Millionen, verglichen mit CHF 39.5 Millionen im ersten und CHF -42.6 Millionen im zweiten Halbjahr 2025. Der Betriebsertrag belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf insgesamt CHF 111.6 Millionen, verglichen mit CHF 124.3 Millionen im Vorjahreszeitraum und CHF 48.0 Millionen im zweiten Halbjahr 2025.

Der Geschäftsaufwand sank im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10% auf CHF 99.2 Millionen, was die positiven Auswirkungen des vor einem Jahr eingeleiteten Kostenprogramms widerspiegelt. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2025 stieg der Geschäftsaufwand um 4%, was auf eine Normalisierung der variablen Vergütungen zurückzuführen ist.

In Einklang mit der Guidance kehrte Leonteq im ersten Halbjahr 2026 in die Gewinnzone zurück. Das Unternehmen wies einen Gewinn vor Steuern von CHF 12.2 Millionen aus. Die Ertragssteuern waren mit CHF 0.5 Millionen positiv, was hauptsächlich niedrigere Gewinne in ausländischen Jurisdiktionen reflektiert. Der Konzerngewinn stieg im ersten Halbjahr 2026 um 37% auf CHF 12.7 Millionen, nachdem im ersten Halbjahr 2025 ein Konzerngewinn von CHF 9.3 Millionen und im zweiten Halbjahr 2025 ein Konzernverlust von CHF 43.0 Millionen verzeichnet worden war.

Per Ende Juni 2026 beliefen sich die risikogewichteten Aktiven auf CHF 3.97 Milliarden, und die CET1-Kapitalquote von Leonteq lag bei 16.5%, verglichen mit 16.9% per Ende 2025.

Ab 2026 rapportiert das Unternehmen keine zugrundeliegenden Ergebnisse mehr. Dies widerspiegelt den erfolgreichen Übergang zum erweiterten regulatorischen Regime im November 2025 sowie den Abschluss des Kostenprogramms Ende 2025.



Wachstum in allen Regionen – «Resize, Optimise, Expand»-Strategie zeigt Wirkung

Wie im Februar 2026 mitgeteilt, konzentrierte sich die Geschäftsleitung im ersten Halbjahr 2026 vor allem auf den Geschäftsausbau, um durch die Erweiterung des Produktangebots für ihre Kunden in bestimmten Schlüsselbereichen die Erträge zu steigern. Dazu gehörten der kontinuierliche Roll-out der neuen Generation von AMCs (annualisiertes Nettoneugeldwachstum von 9%; ausstehende Volumen stiegen um 4% auf CHF 2.4 Milliarden), der weitere Ausbau des Retail-Flow-Geschäfts (das Transaktionsvolumen stieg um das 15-Fache auf CHF 170 Millionen) sowie die Erweiterung des Angebots an Advised Indices, thematischer Alternativen und faktorbasierter Strategien (die Anzahl der quantitativen Anlagestrategien hat sich auf 705 Indizes mehr als verdoppelt). Diese gezielten Massnahmen trugen zum Wachstum in allen Regionen bei. Zudem führte der Status als bankenäquivalente Gegenpartei zu einem verbesserten Risiko- und Kreditprofil gegenüber den Bankgegenparteien und stützte die sich kontinuierlich verbessernde Kundenstimmung (das ausstehende Volumen von Leonteq eigenemittierten Produkten stieg um 4% auf CHF 5.3 Millionen).

In der Region Asien & Naher Osten stieg der Kommissions- und Dienstleistungsertrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57% auf CHF 16.0 Millionen. Dies war auf einen deutlichen Anstieg der Nachfrage aus dem Private-Banking-Segment sowie auf eine Ausweitung des Geschäfts mit institutionellen Anlegern zurückzuführen. Leonteq schloss zudem wie geplant im ersten Quartal 2026 den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft in Japan ab.

Das Geschäft in Europa erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 einen Kommissions- und Dienstleistungsertrag von CHF 37.3 Millionen, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Leonteq ernannte einen neuen Head Sales Europe und erhielt von der BaFin eine Lizenzerweiterung für ihr Retail-Flow-Geschäft. Die Vorbereitungen für die Einführung börsenkotierter Hebelprodukte auf dem deutschen Markt sind bereits weit fortgeschritten.

Leonteq behielt ihre starke Position im Heimatmarkt Schweiz bei. Zusammen mit ihren Plattformpartnern ist Leonteq mit einem Marktanteil von 34% die führende Emittentin von an der SIX kotierten Renditeoptimierungsprodukten. Im Gesamtmarkt der an der SIX kotierten strukturierten Produkte nimmt Leonteq mit einem Marktanteil von 14% den dritten Platz unter den Emittenten ein. Der Kommissions- und Dienstleistungsertrag in der Schweiz belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 43.5 Millionen, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.



Ausblick

Nach dem erfolgten Abschluss aller hängigen regulatorischen Verfahren hat Leonteq Klarheit und Sicherheit für ihre geschäftlichen Prioritäten gewonnen. Die Geschäftsleitung fokussiert sich weiter auf die disziplinierte Umsetzung ihrer strategischen Initiativen und strebt eine Beschleunigung des Geschäftswachstums an. Unter anderem ist das Unternehmen dabei, seinen Vertrieb in ausgewählten Wachstumsregionen auszubauen und die Zielmarktstrategie zu optimieren. Leonteq bestätigt ihre Gesamtjahres-Guidance und erwartet für 2026 ein positives Ergebnis vor Steuern bei einem Geschäftsaufwand von rund CHF 200 Millionen.

Der Verwaltungsrat bestätigt seine Absicht, Anfang 2027 einen Aktienrückkauf zu lancieren, sofern die CET1-Kapitalquote nachhaltig auf einem Niveau von deutlich über 15% gehalten werden kann. Er wird dabei eine Gesamtausschüttung (Dividende und Aktienrückkauf) an die Aktionäre im Umfang des Konzerngewinns für das Jahr 2026 in Betracht ziehen.



Übersicht ausgewählter Kennzahlen und Leistungsindikatoren

H1 2026 H2 2025 H1 2025 Δ vs. H1 2025 Δ vs. H2 2025 Return on Tangible Equity (RoTE) 4% (13%) 3% 1 PP 17 PP Gewinn pro Aktie (in CHF) 0.71 (2.44) 0.53 34% k. A. Anrechenbares Kapital (in Mio. CHF) 655.4 635.7 658.0 (0%) 3% Risikogewichtete Aktiven (in Mio. CHF) 3'965 3'757 4'580 (13%) 6% CET1-Kapitalquote 16.5% 16.9% 14.4% 2.1 PP (0.4 PP) Transaktionsvolumen (in Mrd. CHF) 15.9 13.8 14.5 10% 15% Ausstehendes Plattformvolumen (in Mrd. CHF) 12.9 12.9 12.7 2% 0%





Leonteq Halbjahresergebnis 2026 – Medien- und Analysten-Telefonkonferenz

Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Christian Spieler, CEO von Leonteq, und Hans Widler, CFO von Leonteq, findet heute, am 23. Juli 2026, um 09:30 Uhr MESZ statt.

Die Präsentation einschliesslich der Folien kann live per Audio-Webcast verfolgt werden.

Teilnehmer, die an der Telefon-Fragerunde teilnehmen möchten, werden gebeten, sich unter den folgenden Nummern einzuwählen und nach «Leonteq Halbjahresergebnisse 2026» zu fragen:

Einwahlnummer Schweiz: +41 (0) 58 310 50 00

Einwahlnummer Grossbritannien: +44 (0) 203 059 58 63



Wichtige Termine

11. Februar 2027 Jahresergebnis 2026

24. März 2027 Generalversammlung 2027

22. Juli 2027 Halbjahresergebnis 2027

Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht von IFRS definiert sind. Die Geschäftsleitung erachtet diese alternativen Performancekennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) als nützliche Informationen für das Verständnis der finanziellen und operativen Performance der Gruppe. APMs sind weder als Ergänzung noch als Ersatz für IFRS-Zahlen gedacht. Die Definitionen finden sich im Abschnitt «Alternative Performance Measures» des Leonteq-Halbjahresberichts 2026 auf der Seite 72.



KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen, das eine führende Technologieplattform und Anlagelösungen für den Markt strukturierter Produkte anbietet. Durch die Kombination eigenentwickelter Technologie mit Expertise im Cross-Asset Financial Engineering Bereich unterstützt Leonteq mehr als 1’000 Finanzintermediäre und institutionelle Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus strukturierter Anlagelösungen – von der Strukturierung und Emission über den Vertrieb bis hin zum Lifecycle-Management. Das Unternehmen unterliegt einem regulatorischen Rahmenwerk, das mit demjenigen FINMA-beaufsichtigter Banken vergleichbar ist. Leonteq agiert sowohl als Emittentin eigener Produkte als auch als Technologie- und Dienstleistungspartnerin für Finanzinstitute. Damit ermöglicht Leonteq Finanzinstituten die effiziente Emission, den Vertrieb und die Verwaltung strukturierter Anlagelösungen. Leonteq wurde 2007 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Die Leonteq AG verfügt über ein Investment-Grade-Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit der höchsten ESG-Bewertung ausgezeichnet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2370192 23.07.2026 CET/CEST