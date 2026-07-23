Nestle beschleunigt Wachstum und holt Investor für Wassergeschäft

Zürich/London, ⁠23. Jul (Reuters) - Die Verbraucher greifen wieder vermehrt nach den Produkten des Nahrungsmittelriesen Nestle. Im zweiten Quartal zogen die Verkaufsmengen um 1,8 Prozent an, wie der ‌Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat am Donnerstag mitteilte. Im Vorquartal hatten die Volumen um ⁠1,2 Prozent ⁠zugelegt. Dazu kamen Preiserhöhungen von 1,9 Prozent, sodass sich das organische Wachstum auf insgesamt 3,7 Prozent belief. Mit Währungs-Gegenwind stieg der Umsatz leicht auf 21,8 Milliarden Franken. Analysten hatten einer ‌vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage ‌zufolge mit einem Umsatz von 21,7 Milliarden Franken und einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent gerechnet.

Zudem bringt ⁠Nestle sein Wassergeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem ‌Finanzinvestor Platinum Equity ein. ⁠Die Gesellschaft Peranel solle mehr als 30 Marken und Produkte umfassen, die in 120 Ländern verkauft würden. Dazu gehören bekannte Mineralwassermarken wie ‌S.Pellegrino, Perrier und ⁠Acqua Panna. Die Transaktion bewerte ⁠Peranel mit einem Unternehmenswert von 4,9 Milliarden Euro. Daraus ergebe sich bei Abschluss der Transaktion ein Mittelzufluss für Nestlé von rund drei Milliarden Euro. Der Abschluss werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 erfolgen.

(Bericht von Oliver Hirt und Richa Naidu. Redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)