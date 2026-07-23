Nestle beschleunigt Wachstum und holt Investor für Wassergeschäft

Zürich/London, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die Verbraucher greifen wieder vermehrt nach den Produkten des Nahrungsmittelriesen Nestle. Im zweiten Quartal zogen die Verkaufsmengen um 1,8 Prozent an, wie der Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat am Donnerstag mitteilte. Im Vorquartal hatten die Volumen um 1,2 Prozent ‌zugelegt. Dazu kamen Preiserhöhungen von 1,9 Prozent, sodass sich das organische Wachstum auf insgesamt 3,7 Prozent belief. Mit Währungs-Gegenwind stieg der Umsatz leicht auf 21,8 ⁠Milliarden Franken. ⁠Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Umsatz von 21,7 Milliarden Franken und einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent gerechnet.

"Das Wachstum in den aufstrebenden Märkten hat sich beschleunigt", erklärte der seit Herbst vergangenen Jahres amtierende Konzernchef Philipp Navratil. "In den Industrieländern konnten wir wiederum eine solide Performance erzielen." ‌Im Gesamtjahr 2026 solle das organische Wachstum voraussichtlich ‌im Bereich von drei bis vier Prozent liegen. Die operative Ergebnismarge solle gemessen an den 16,1 Prozent von 2025 zulegen. Im Halbjahr sank der Nettogewinn infolge höherer Restrukturierungskosten ⁠und Abschreibungen auf zu verkaufende Vermögenswerte um 31,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Franken.

Nestle ‌kündigte an, sein Wassergeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen ⁠mit dem Finanzinvestor Platinum Equity einzubringen. Das 50:50-Joint Venture Peranel solle mehr als 30 Marken und Produkte umfassen, die in 120 Ländern verkauft würden. Dazu gehören bekannte Mineralwassermarken wie S.Pellegrino, Perrier und Acqua Panna. ‌Die Transaktion bewerte Peranel mit einem Unternehmenswert ⁠von 4,9 Milliarden Euro. Daraus ergebe ⁠sich bei Abschluss der Transaktion ein Mittelzufluss für Nestlé von rund drei Milliarden Euro. Der Abschluss werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 erfolgen.

Navratil ist dabei, das Geschäft auf die vier Bereiche Kaffee, Produkte für Heimtiere und Nutrition sowie regionale Kulinarikprodukte und Snacks zu fokussieren. Das verbleibende Speiseeisgeschäft soll an den Haagen-Dazs-Besitzer Froneri verkauft werden. Zudem suche Nestle nach Käufern für das Geschäft mit günstigen Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln sowie für die Kaffeekette Blue Bottle Coffee.

(Bericht ⁠von Oliver Hirt und Richa Naidu. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)