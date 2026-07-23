Nestle spaltet Wassergeschäft ab – Wachstum zieht an

Zürich/London, 23. Jul (Reuters) - ⁠Der von Nestle-Chef Philipp Navratil angestoßene Konzernumbau beginnt zu greifen. Der Nahrungsmittelriese mit Marken wie Nespresso, Maggi und KitKat konnte das Wachstum im zweiten Quartal ankurbeln. Zudem lagert Nestle das Wassergeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen aus und streicht dafür drei Milliarden Euro ein, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Das Ziel ist einfach: ‌Ein fokussierteres Nestle, das sich auf die Geschäfte und Marken konzentriert, bei denen wir den größten Wert schaffen können", erklärte der seit Herbst vergangenen Jahres amtierende Navratil.

Nestle kündigte an, sein Wassergeschäft mit ⁠Marken wie S.Pellegrino, ⁠Perrier und Acqua Panna in das Gemeinschaftsunternehmen Peranel einzubringen. An der Gesellschaft mit Hauptsitz in Paris hält Nestle die Hälfte, der Finanzinvestor Platinum Equity die andere Hälfte. Die Transaktion bewerte Peranel mit 4,9 Milliarden Euro. Insgesamt gehen in das Joint Venture mehr als 30 Marken ein.

Konsumgüterkonzerne von Unilever bis Reckitt trennen sich unter dem Druck von Investoren zunehmend von Marken und Geschäftsbereichen, um sich auf die wachstumsstärksten ‌Segmente zu konzentrieren. Das Wassergeschäft von Nestle hinkt bei Margen und ‌Wachstumspotenzial hinter Marken wie Nescafe und KitKat hinterher. Navratil ist dabei, den Konzern auf die Bereiche Kaffee, Produkte für Heimtiere und Nutrition sowie regionale Kulinarikprodukte und Snacks zu fokussieren. Das verbleibende Speiseeisgeschäft soll an den Häagen-Dazs-Besitzer ⁠Froneri verkauft werden. Zudem suche Nestle nach Käufern für das Geschäft mit günstigen Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln.

"RICHTUNG STIMMT, ‌DAS TEMPO EHER WENIGER"

Im zweiten Quartal zogen die Verkaufsmengen ⁠um 1,8 Prozent an, nach plus 1,2 Prozent im Vorquartal. Zusammen mit den Preiserhöhungen schaffte Nestle damit ein organisches Wachstum von 3,7 Prozent. Der Konzernumsatz stieg auf 21,8 Milliarden Franken. Beide Kennzahlen lagen leicht über den Analystenschätzungen. Im Halbjahr sank der Nettogewinn wegen höherer Restrukturierungskosten ‌und Abschreibungen um 31,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Franken.

"Nestle ⁠setzt die wichtigsten Prioritäten konsequent um und ⁠erreicht damit einen bedeutenden Meilenstein auf dem neuen strategischen Fahrplan", erklärte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. Sein Kollege Gian Marco Werro strich heraus, dass Nestle die Balance-Akt zwischen Wachstumsbeschleunigung und Kostenkontrolle gut meistere. Dennoch sackten die Nestle-Aktien um fast sieben Prozent ab.

Analysten verwiesen auf den leicht angepassten Ausblick. So peilt der Konzern gemessen an den 16,1 Prozent iim Jahr 2025 für das Gesamtjahr 2026 zwar weiterhin eine steigende operative Ergebnismarge an. Mit einer Verbesserung im zweiten Halbjahr rechnet der Konzern wegen höherer Transport- und Energiekosten aufgrund des Nahostkonflikts indes nicht mehr. Dies dürfte kurzfristig orientierte Investoren enttäuschen, so Werro. "Die ⁠Richtung stimmt, das Tempo eher weniger", erklärte ein Händler.

(Bericht von Oliver Hirt und Richa Naidu. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)