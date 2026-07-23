Öffentlicher Nahverkehr könnte wegen Trassenpreis-Nachzahlung Angebot ausdünnen

Berlin, 23. ⁠Jul (Reuters) - Im öffentlichen Nahverkehr könnte es nach einer Entscheidung der Netzagentur zu den Trassenpreisen bundesweit zu Einschränkungen des Angebots kommen. Peter Panitz, Präsident des Bundesverbands SchienenNahverkehr, forderte am Donnerstag den Bund auf, finanzielle Löcher zu stopfen, obwohl ‌dafür eigentlich die Länder zuständig wären. "Der Bund hat seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im März 2026 versäumt, die Vorschriften des Eisenbahnregulierungsgesetzes ⁠zu ändern und ⁠damit das Trassenpreisregime zu reformieren." Der Nahverkehr muss dieses Jahr 400 Millionen Euro zusätzlich als Schienenmaut aufbringen.

Dies hatte die Bonner Netzagentur am Mittwoch angeordnet. Im Gegenzug werden Fern- und Güterverkehr in dieser Größenordnung entlastet. Die bisherigen Trassenentgelte für 2026 wurden aufgehoben, die für 2025 sollen ‌überprüft werden. Hintergrund ist das EuGH-Urteil, mit dem ‌die bisherige Trassenpreisbremse im Nahverkehr für ungültig erklärt wurde. Erhöhungen im Nahverkehr wurden bisher auf drei Prozent pro Jahr begrenzt - unabhängig von den tatsächlichen Kostensteigerungen ⁠bei der Bahn-Infrastrukturtochter DB InfroGO. Lasten oberhalb dieser Marke mussten die Bereiche ‌Fern- und Güterverkehr aufbringen.

Für 2026 muss ⁠der Nahverkehr nun laut Netzagentur neun Prozent höhere Trassenentgelte zahlen. Der Fernverkehr kann mit einer Absenkung um 17 Prozent rechnen, der Güterverkehr um zwölf Prozent. Das Bundesverkehrsministerium ist unter Druck, die Trassenpreise ‌zur Nutzung des Schienennetzes zu reformieren. ⁠Ein Konzept soll nach der Sommerpause ⁠vorgelegt werden. Zur Entscheidung der Netzagentur äußerte sich das Ministerium nicht. Die DB InfraGO teilte mit, den Beschluss zur Kenntnis zu nehmen und ihn auszuwerten.

Der Nahverkehrsverband betonte, die Länder könnten die erforderlichen Mittel nicht aufbringen, "da die dafür zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel durch langlaufende Verkehrsverträge gebunden sind". Der Bund müsse deswegen einspringen. "Der Verband ist in intensiven Gesprächen mit den Ländervertretern, auch um etwaige juristische Schritte zu prüfen", so ⁠Panitz.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)