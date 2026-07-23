Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen (zuvo...

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Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

23.07.2026 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen (zuvor: Halten)
     seit:                      23.07.2026
     Kursziel:                  22,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach ; Nicklas Frers

H1 schwach - LIDE-Ramp-up rückt zunehmend in den Fokus

LPKF hat erwartungsgemäß ein schwaches erstes Halbjahr vorgelegt. Während
die Zahlen operativ deutlich unter dem Vorjahr lagen, bestätigt der Vorstand
die Jahresguidance und richtet den Fokus unverändert auf den bevorstehenden
Hochlauf der LIDE-Technologie im Halbleitermarkt.

[Tabelle]

Schwaches Halbjahr insbesondere durch Solarsegment geprägt: Mit einem Umsatz
von 36,5 Mio. EUR (-38,3% yoy) und einem bereinigten EBIT von -10,4 Mio. EUR
fiel das erste Halbjahr schwach aus. Hauptursache war erneut das
Solarsegment, dessen Umsatz infolge ausbleibender Großaufträge auf lediglich
4,4 Mio. EUR einbrach (H1/25: 22,2 Mio. EUR). Hintergrund bleibt die
derzeitige Investitionszurückhaltung vieler Hersteller vor dem erwarteten
Technologiewechsel hin zu Perowskit-Solarzellen sowie Konkurrenzdruck im
chinesischen Markt. Gleichzeitig profitierte das Welding-Segment im Vorjahr
von einem außergewöhnlich großen Consumer-Electronics-Auftrag, der sich in
H1 2026 nicht wiederholte. Der Auftragseingang war im abgelaufenen Halbjahr
mit 44,0 Mio. EUR (H1 2025: 43,0 Mio. EUR) leicht oberhalb des
Vorjahresniveaus und signalisiert mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,2 eine
Beschleunigung im zweiten Halbjahr.

LIDE-Produktionsaufträge rücken näher: Die eigentliche Equity Story bleibt
jedoch unverändert der Bereich Advanced Semiconductor Packaging. Nach
Aussagen des Vorstands befindet sich LPKF aktuell mit mehreren bestehenden
Kunden in konkreten Gesprächen über Produktionsanlagen für den Hochlauf der
Glasstrukturierungstechnologie. Erste Produktionsaufträge erwartet das
Management kurzfristig noch in diesem Geschäftsjahr. Diese würden zwar für
2026 keine relevanten Umsatzbeiträge liefern, stellen jedoch einen wichtigen
Meilenstein dar, da sie die zunehmende Industrialisierung von Glassubstraten
bestätigen und die Visibilität für die Folgejahre deutlich erhöhen würden.

Zusätzlichen Rückenwind liefert eine umfassende Neubewertung des
adressierbaren Marktes. Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Bereich High
Performance Computing und des KI-getriebenen Ausbaus von Rechenzentren hat
LPKF die Einschätzung für die Größe des TAM für seine LIDE-Lösungen bis 2030
von bislang rund 500 Mio. EUR auf 1,7 Mrd. EUR erhöht. Neben Anwendungen für
Glass-Core-Substrate und Interposer umfasst die Betrachtung inzwischen auch
zusätzliche Prozessschritte wie RDL Ablation, während weitere
Wachstumspotenziale durch Bonding oder Co-Packaged Optics bislang noch nicht
berücksichtigt sind. Aus unserer Sicht unterstreicht dies die zunehmende
strategische Bedeutung der Glastechnologie innerhalb der
Advanced-Packaging-Wertschöpfungskette.

Prognosen angepasst - Umsatzsprung in 2027 zunehmend visibel: Nach dem
schwachen ersten Halbjahr senken wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen
für 2026 nochmals leicht und erwarten eine Zielerreichung nur am unteren
Ende der Guidance. Ursächlich hierfür sind insbesondere die anhaltende
Schwäche im Solarsegment sowie die Umsatzrealisierung größerer
LIDE-Produktionsaufträge erst im kommenden Jahr. Für die langfristige
Investmentthese messen wir dieser Anpassung jedoch nur eine untergeordnete
Bedeutung bei. Entscheidend bleibt aus unserer Sicht der erwartete Hochlauf
der LIDE-Technologie. Die konkreteren Aussagen des Managements zu
bevorstehenden Produktionsaufträgen sowie die deutliche Ausweitung des
adressierbaren Marktes erhöhen aus unserer Sicht die Visibilität für die
Jahre 2027ff. Wir rechnen daher mit einem stärkeren Hochlauf der
LIDE-Umsätze als bislang angenommen und heben unsere Prognosen für die
Folgejahre auf dieser Basis entsprechend an. So erwarten wir konkret im
Geschäftsjahr 2028 erstmals einen LIDE-Umsatz im dreistelligen
Mio.-EUR-Bereich, was Auslieferungen von jeweils 15-30 LIDE-Systemen mit 3-4
Kunden impliziert. Aufgrund der hohen Bruttomarge und wenig
kapitalintensiven Produktion würde dieses Umsatzniveau auf Konzernebene in
einer EBIT-Marge von rund 20% ab 2029 resultieren.

Fazit: Das erste Halbjahr verlief erwartungsgemäß schwach und spiegelt vor
allem die zyklischen Belastungen im Solar- und Welding-Geschäft wider. Der
Fokus der Investment Story liegt jedoch klar auf dem bevorstehenden Hochlauf
im Halbleiterbereich. Mit mehreren laufenden Produktionsverhandlungen, einer
deutlich höheren Visibilität sowie einem erheblich größeren adressierbaren
Markt sehen wir die Voraussetzungen für eine beschleunigte Wachstumsphase ab
2027 als weiter verbessert an. Kurzfristig bleiben die operativen Zahlen
zwar belastet, mittelfristig gewinnt die LIDE-Story jedoch weiter an
Substanz. Die relativ schwachen Q2-Zahlen bieten die Gelegenheit zu einem
Einstieg in die attraktive Equity Story. Daher empfehlen wir die Aktie nach
dem deutlichen Kursrückgang wieder zum Kauf mit einem erhöhten Kursziel von
22,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c8d1e0be549792c97db987cea1093ed0

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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