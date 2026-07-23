Original-Research: NanoRepro AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: NanoRepro AG - von GBC AG

23.07.2026 / 09:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Starkes erstes Halbjahr bestätigt Wachstumskurs: Plattformintegration nimmt
Form an

Die NanoRepro AG hat erste Ergebnisse des im April 2026 gestarteten
strategischen Reviewprozesses sowie vorläufige Umsatzzahlen für das erste
Halbjahr 2026 vorgelegt. Die aus der NanoRepro AG und der vollkonsolidierten
Paedi Protect AG bestehende Gruppe erzielte einen kombinierten Umsatz von
knapp 13,0 Mio. EUR und damit rund 26 % mehr als der vergleichbare
Pro-forma-Vorjahresumsatz von 10,3 Mio. EUR. Wir werten diese Entwicklung klar
positiv. Auch wenn eine lineare Fortschreibung aufgrund der Saisonalität des
Hautpflege- und insbesondere des Sonnenschutzgeschäfts nicht sachgerecht
wäre, unterstreicht der deutliche Zuwachs die starke operative Dynamik der
Gruppe.

Im Rahmen des Reviewprozesses wurden 17 Prozessbereiche mit mehr als 160
Aufgaben untersucht. Als prioritäre Handlungsfelder wurden IT, Marketing,
Produktentwicklung, Lager und Supply Chain, Vertrieb sowie Einkauf
identifiziert. Erste konkrete Maßnahmen befinden sich bereits in der
Umsetzung.

So wurde die Produktionskompetenz im Hautpflegebereich bei Paedi Protect
gebündelt. Dies umfasst den Einkauf von Roh- und Packstoffen sowie die
Planung und Durchführung der Produktion. Die Deutsche Kosmetikwerke AG kann
sich dadurch stärker auf Markenführung, Marketing und Vertrieb der Marke
newkee konzentrieren. Perspektivisch sollen auch die Entwicklung von
Rezepturen und Verpackungen gemeinsam organisiert werden. Zusätzlich sollen
Marketing und Vertrieb künftig markenübergreifend aufgestellt werden, um
bestehende Handelsbeziehungen besser zu nutzen und neue Produkte schneller
in den Markt einzuführen.

Auch in den Bereichen Logistik und IT wurden konkrete Zielbilder entwickelt.
Der Standort Kirchhain soll zum zentralen Logistik-Hub ausgebaut werden,
wobei sich die notwendigen Investitionen nach Unternehmensangaben innerhalb
von rund zwei Jahren amortisieren sollen. Parallel sollen die CRM-, ERP- und
weiteren IT-Strukturen schrittweise vereinheitlicht werden. Mit dem
Amtsantritt von Mike Eckel als CFO zum 1. Oktober 2026 folgen die
Harmonisierung der Finanz- und Backoffice-Prozesse sowie der Ausbau des
gruppenweiten Controllings.

Die Kombination aus starkem Umsatzwachstum und fortschreitender Integration
bestätigt unseren Investment Case. NanoRepro entwickelt sich zunehmend von
einer Beteiligungsstruktur zu einer operativ integrierten
Consumer-Health-Plattform mit erheblichem Skalierungs- und Margenpotenzial.

Da noch keine Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2026 vorliegen und
mögliche anfängliche Integrationsaufwendungen nicht quantifiziert wurden,
nehmen wir zunächst keine Anpassung unserer Prognosen und Bewertung vor. Der
testierte Jahresabschluss 2025 soll am 30. Juli 2026 veröffentlicht werden
und bildet die Grundlage für unsere nächste umfassende Aktualisierung.

Bis dahin belassen wir unser Kursziel unverändert bei 4,50 EUR. Zusätzliche
Wertsteigerungspotenziale bestehen weiterhin durch die Beteiligungen an der
Deutschen Kosmetikwerke AG, hyped about science/PHLAS und FiberSense. Wir
bestätigen daher unser Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0458c47297fae7be3d761b182fb48ec3

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Disclosure of potential conflicts of interest pursuant to Section 85 of the
German Securities Trading Act (WpHG) and Article 20 of the Market Abuse
Regulation (MAR) The following potential conflict of interest exists in
relation to the company analysed above: (5a,7,11); A list of potential
conflicts of interest can be found at: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum der Fertigstellung: 22.07.2026 (15:30 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 23.07.2026 (09:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=66e39263-85d1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2370090 23.07.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NanoRepro

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“
Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
Alle Plus-Analysen