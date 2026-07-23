Original-Research: NanoRepro AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: NanoRepro AG - von GBC AG 23.07.2026 / 09:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Starkes erstes Halbjahr bestätigt Wachstumskurs: Plattformintegration nimmt Form an Die NanoRepro AG hat erste Ergebnisse des im April 2026 gestarteten strategischen Reviewprozesses sowie vorläufige Umsatzzahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Die aus der NanoRepro AG und der vollkonsolidierten Paedi Protect AG bestehende Gruppe erzielte einen kombinierten Umsatz von knapp 13,0 Mio. EUR und damit rund 26 % mehr als der vergleichbare Pro-forma-Vorjahresumsatz von 10,3 Mio. EUR. Wir werten diese Entwicklung klar positiv. Auch wenn eine lineare Fortschreibung aufgrund der Saisonalität des Hautpflege- und insbesondere des Sonnenschutzgeschäfts nicht sachgerecht wäre, unterstreicht der deutliche Zuwachs die starke operative Dynamik der Gruppe. Im Rahmen des Reviewprozesses wurden 17 Prozessbereiche mit mehr als 160 Aufgaben untersucht. Als prioritäre Handlungsfelder wurden IT, Marketing, Produktentwicklung, Lager und Supply Chain, Vertrieb sowie Einkauf identifiziert. Erste konkrete Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung. So wurde die Produktionskompetenz im Hautpflegebereich bei Paedi Protect gebündelt. Dies umfasst den Einkauf von Roh- und Packstoffen sowie die Planung und Durchführung der Produktion. Die Deutsche Kosmetikwerke AG kann sich dadurch stärker auf Markenführung, Marketing und Vertrieb der Marke newkee konzentrieren. Perspektivisch sollen auch die Entwicklung von Rezepturen und Verpackungen gemeinsam organisiert werden. Zusätzlich sollen Marketing und Vertrieb künftig markenübergreifend aufgestellt werden, um bestehende Handelsbeziehungen besser zu nutzen und neue Produkte schneller in den Markt einzuführen. Auch in den Bereichen Logistik und IT wurden konkrete Zielbilder entwickelt. Der Standort Kirchhain soll zum zentralen Logistik-Hub ausgebaut werden, wobei sich die notwendigen Investitionen nach Unternehmensangaben innerhalb von rund zwei Jahren amortisieren sollen. Parallel sollen die CRM-, ERP- und weiteren IT-Strukturen schrittweise vereinheitlicht werden. Mit dem Amtsantritt von Mike Eckel als CFO zum 1. Oktober 2026 folgen die Harmonisierung der Finanz- und Backoffice-Prozesse sowie der Ausbau des gruppenweiten Controllings. Die Kombination aus starkem Umsatzwachstum und fortschreitender Integration bestätigt unseren Investment Case. NanoRepro entwickelt sich zunehmend von einer Beteiligungsstruktur zu einer operativ integrierten Consumer-Health-Plattform mit erheblichem Skalierungs- und Margenpotenzial. Da noch keine Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2026 vorliegen und mögliche anfängliche Integrationsaufwendungen nicht quantifiziert wurden, nehmen wir zunächst keine Anpassung unserer Prognosen und Bewertung vor. Der testierte Jahresabschluss 2025 soll am 30. Juli 2026 veröffentlicht werden und bildet die Grundlage für unsere nächste umfassende Aktualisierung. Bis dahin belassen wir unser Kursziel unverändert bei 4,50 EUR. Zusätzliche Wertsteigerungspotenziale bestehen weiterhin durch die Beteiligungen an der Deutschen Kosmetikwerke AG, hyped about science/PHLAS und FiberSense. Wir bestätigen daher unser Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Disclosure of potential conflicts of interest pursuant to Section 85 of the German Securities Trading Act (WpHG) and Article 20 of the Market Abuse Regulation (MAR) The following potential conflict of interest exists in relation to the company analysed above: (5a,7,11); A list of potential conflicts of interest can be found at: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum der Fertigstellung: 22.07.2026 (15:30 Uhr) Datum der ersten Weitergabe: 23.07.2026 (09:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=66e39263-85d1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2370090 23.07.2026 CET/CEST °