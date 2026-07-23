OTS: Arbex / Arbex startet als neuer globaler Marktführer für Tissue- und ...

Arbex startet als neuer globaler Marktführer für Tissue- und Hygieneprodukte Koblenz (ots) - Arbex hat in diesem Monat offiziell den Geschäftsbetrieb aufgenommen und startet als neues weltweit führendes Unternehmen im Bereich Tissue- und Hygieneprodukte. Das Joint Venture im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar zwischen Suzano, dem weltweit größten Zellstofflieferanten, und Kimberly-Clark wird künftig Verbraucher- und Professional-Produkte in mehr als 70 Märkten auf fünf Kontinenten herstellen, vermarkten und vertreiben. Arbex übernimmt die Vermögenswerte des bisherigen Kimberly-Clark-Geschäftsbereichs International Family Care & Professional (IFP). Dazu gehören 22 Produktionsstandorte in 14 Ländern sowie ein Portfolio von mehr als 40 regionalen Marken, darunter Andrex® und Scottex®. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über langfristige Lizenzen für globale Marken wie Kleenex®, Scott®, Cottonelle®, WypAll®, Viva®, ReNew®, ICON® und Kimberly-Clark Professional. "Für Handelspartner, Geschäftskunden und Verbraucher in Deutschland steht der Start von Arbex für Kontinuität beim Markenportfolio und im Kundenservice - verbunden mit neuen Wachstumschancen und einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation", sagt Petra Ahlendorf, Country Manager DACH. "Das Werk in Koblenz ist ein zentraler Bestandteil unserer europäischen Produktions- und Versorgungsstruktur." Dort werden unter anderem Kleenex®, Scott®, WypAll®, Page® und Scottex® produziert. Im DACH-Raum beschäftigt Arbex rund 300 Mitarbeitende. Europa ist für Arbex ein strategisch wichtiger Markt. Das Unternehmen beschäftigt hier mehr als 3.000 Mitarbeitende, ist in 34 Märkten aktiv und betreibt fünf Produktionsstandorte sowie zehn Distributionszentren. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Das Werk Koblenz soll bis 2029 vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden und dadurch seine CO2-Emissionen jährlich um rund 50.000 Tonnen reduzieren. Zudem plant Arbex, bis Ende 2026 europaweit mehr als 50 Millionen Packungen Toilettenpapier mit Hinweisen auf Krebssymptome zu versehen. Zum Führungsteam gehören CEO Ehab Abou-Oaf, COO Luís Renato Bueno und CFO Oscar Mousinho. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Walter Schalka. Pressekontakt: Zangen Bansmann PR, Susanne Zangen mailto:presse@zangen-bansmann.de, 0163 545 25 38 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183081/6319976 OTS: Arbex