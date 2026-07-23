Rohstoffe
Preis für Brent-Rohöl steigt über 100 Dollar
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/diter
Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag auf 100 Dollar je US-Barrel (159 Liter) gestiegen. Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort.
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