Preis für Brent-Rohöl steigt über 100 Dollar
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Frankfurt/Main (dpa) - Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag auf 100 Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort.
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