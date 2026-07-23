Frankfurt/Bangalore, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die zunehmende Popularität hochpreisiger Tarife verhilft der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile zu einem überraschend starken Quartalsergebnis. "Unter den Neukunden entscheiden sich 60 Prozent für unsere Premium-Angebote", sagte Jon ‌Freier, der Finanzchef des US-Mobilfunkers, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Daher rechne er nun für das Gesamtjahr ⁠mit ⁠einem Free Cash Flow von 18,4 bis 18,8 Milliarden Dollar. Bislang hatte er einen Mittelzufluss zwischen 18,1 und 18,7 Milliarden Dollar vorhergesagt.

Im zweiten Quartal musste die Tochter der Deutschen Telekom zwar einen Rückgang ‌des Kundenzuwachses um 13 Prozent auf ‌277.000 hinnehmen. Das Minus fiel jedoch geringer aus als befürchtet. Der Konzernumsatz wuchs um knapp acht Prozent auf ⁠22,79 Milliarden Dollar und lag im Rahmen der Markterwartungen. ‌Der operative Gewinn übertraf ⁠mit 9,54 Milliarden Dollar die Analystenprognosen. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2026 und 2027 zu erreichen", sagte T-Mobile-Chef Srini Gopalan.

Die ‌Aktien von T-Mobile gaben ⁠im vorbörslichen Handel an der ⁠Wall Street dennoch um 1,5 Prozent nach. Sie hatten in den vergangenen Tagen zeitweise 20 Prozent zugelegt. Im Sog der US-Tochter rutschten die Titel des Mutterkonzerns Deutsche Telekom ins Minus und notierten zuletzt rund ein Prozent tiefer.

(Bericht von Hakan Ersen und Harshita Mary Varghese, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)