Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Thorsten Frei/CDU/CSU-Fraktionsvorsitz
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Thorsten Frei/CDU/CSU-Fraktionsvorsitz:
"Friedrich Merz und Markus Söder haben für die Nachfolge von Jens Spahn eine naheliegende Entscheidung getroffen. Thorsten Frei tut dem Kanzler gut und dem bayerischen Ministerpräsidenten nicht weh. Das Votum für Frei bietet beiden sicher eine Chance, die Koalition wieder in die Spur zu bekommen, aber vermutlich ist sie auch die letzte.
Für die Debatten über die Stärke der AfD nach den Landtagswahlen im September wird eine stabile Koalition gebraucht. Söder selbst hatte es mal drastisch formuliert: Dieses Bündnis sei so etwas wie "die letzte Patrone für die Demokratie". Spahns Rücktritt sollte der letzte Warnschuss gewesen sein."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Angst vor KI-CyberangriffenKI von OpenAI spielt eigenständig Computer-Hackergestern, 04:26 Uhr · dpa-AFX
BMW, VW, Porsche und Mercedes-BenzWelche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat20. Juli · dpa-AFX
Klage von US-BundesstaatenUS-Richterin setzt Warner-Übernahme für zwei Wochen aus21. Juli · dpa-AFX
Plus-Analysen
Mythos der „besseren Dax-Alternative“Warum der MDax seit Jahren so schlecht abschneidetgestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeSind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis