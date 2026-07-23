Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Thorsten Frei/CDU/CSU-Fraktionsvorsitz

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KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Thorsten Frei/CDU/CSU-Fraktionsvorsitz:

"Friedrich Merz und Markus Söder haben für die Nachfolge von Jens Spahn eine naheliegende Entscheidung getroffen. Thorsten Frei tut dem Kanzler gut und dem bayerischen Ministerpräsidenten nicht weh. Das Votum für Frei bietet beiden sicher eine Chance, die Koalition wieder in die Spur zu bekommen, aber vermutlich ist sie auch die letzte.

Für die Debatten über die Stärke der AfD nach den Landtagswahlen im September wird eine stabile Koalition gebraucht. Söder selbst hatte es mal drastisch formuliert: Dieses Bündnis sei so etwas wie "die letzte Patrone für die Demokratie". Spahns Rücktritt sollte der letzte Warnschuss gewesen sein."/DP/jha

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