Produktionsprobleme und Absatzschwäche belasten Hyundai-Gewinn

Frankfurt, ⁠23. Jul (Reuters) - Beim südkoreanischen Autokonzern Hyundai Motor ist trotz Rückenwinds von der Währungsseite der Gewinn deutlich ‌zurückgegangen. Das Betriebsergebnis sank im zweiten Quartal wegen schwacher Verkäufe und ⁠Produktionsproblemen ⁠um 21 Prozent. Hyundai, zusammen mit der Tochtermarke Kia Corp der nach Umsatz drittgrößte Automobilkonzern der Welt, hatte nach einem ‌Brand bei einem Zulieferer ‌mit Produktionsausfällen zu kämpfen. Unter anderem wegen starker Elektro-Konkurrenz sank der ⁠Absatz im Heimatmarkt Südkorea um 16 ‌Prozent. Auf ⁠dem für Hyundai größten Einzelmarkt USA blieb der Absatz nahezu unverändert, allerdings fiel der Anteil ‌verkaufter Elektroautos ⁠nach dem Auslaufen ⁠staatlicher Förderungen auf vier von zuvor über zehn Prozent.

(Bericht von Heekyong Yang und Heejin Kim, geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)