RBI will Milliardenklage gegen Rasperia in Österreich einreichen

Wien, 23. ⁠Jul (Reuters) - Die Wiener Raiffeisen Bank International (RBI) plant nach einem Gerichtsurteil in Russland eine Schadenersatzklage in Milliardenhöhe gegen die Beteiligungsgesellschaft Rasperia in Österreich. Das Geldhaus wolle rund 3,15 ‌Milliarden Euro geltend machen, teilte die RBI am Donnerstag mit. Ein russisches Gericht habe zuvor eine Unterlassungsverfügung ⁠erlassen, die ⁠rechtliche Schritte gegen Rasperia außerhalb Russlands weitgehend untersage. Gemäß der Verfügung dürften die RBI und ihre russische Tochter AO Raiffeisenbank jedoch in Österreich klagen, ohne dass bis zu einer Summe von 2,85 Milliarden Euro ‌eine gerichtliche Strafe drohe. Da sich ‌das Risiko für die Bank damit erheblich verringert habe, werde nun die Klage eingereicht.

Ziel sei es, auf die in ⁠Österreich wegen der EU-Sanktionen eingefrorenen Vermögenswerte von Rasperia zuzugreifen. ‌Dabei handele es sich ⁠um 28,5 Millionen Aktien des Baukonzerns Strabag sowie um einbehaltene Dividenden und Barausschüttungen. Der Vorstand der RBI halte ein positives Ergebnis des Verfahrens für ‌sehr wahrscheinlich, hieß es ⁠in der Mitteilung weiter. Die ⁠Erlöse aus der Vollstreckung würden voraussichtlich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten eingehen. Die russische Tochter trete in dem Verfahren als Zweitklägerin auf. Für den RBI-Konzern ohne das Russland-Geschäft könnten durch den Rechtsstreit im laufenden Jahr Kosten von bis zu 150 Millionen Euro entstehen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)